Waschbrettbauch - ikk will dir haben

Waschbrettbauch

Nicht nur Männer, sondern auch immer mehr Frauen blicken im Sommer neidisch auf die Waschbrettbäuche, die sich am Strand bräunen. Ein durchtrainierter Körper, ein flacher Bauch, der bei jeder Bewegung sein Muskelspiel zeigt, ist wirklich sexy. Sexy, aber für viele unerreichbar.Nicht jeder hat die Figur für einen Waschbrettbauch. Der Aufbau der Muskulatur und der Fettanteil des Bauches entscheiden, ob das Sixpack am Strand glänzen darf oder nicht.Auch Schwangerschaften spielen bei Frauen eine große Rolle, ob die Bauchmuskulatur zum Vorschein kommt oder nicht. Bei vielen Frauen bildet sich das Fett am Bauch nach der Schwangerschaft nicht mehr ganz zurück. Hinzu kommt, dass die darunter liegende Muskulatur von der Schwangerschaft extrem überdehnt wurde.Bei Männern liegt es oftmals am Hormonspiegel, dass sich das Körperfett ausgerechnet in einem Rettungsring sichtbar macht. Natürlich spielen Faulheit und Bier ebenfalls keine Nebenrolle und sind immer wieder die Hauptfaktoren für den "Schwabbel" um die Körpermitte.Nun hilft Erkenntnis nicht immer weiter. Wer aus hormonellen Gründen, wegen Schwangerschaft oder weil der Körper einfach keine Muskeln richtig aufbauen möchte, niemals zu seinem heiß gesehnten Waschbrettbauch kommt, der kann es mit Fettabsaugen und Bauchstraffung versuchen. Denn dies kann oftmals die letzte Möglichkeit sein, dem Fett zu Leibe zu rücken.Bevor so radikal vorgegangen wird, sollte alles andere aber versagt haben. Das heißt, bevor der Doktor sein Skalpell schleift, sollte die Ernährungsumstellung und ein tägliches Sportprogramm ausprobiert worden sein. Vielleicht erreicht nicht jeder damit einen flachen, straffen Waschbrettbauch, aber oftmals genügen schon einige Zentimeter weniger und man ist glücklich. Denn die Gesamterscheinung bestimmt schlussendlich, ob ein flacher Bauch gut aussieht oder deplatziert wirkt. Wer schöne weiche Haut hat und zu weiblichen Rundungen neigt, der ist wirklich nicht gut bedient mit einem flachen Bauch wie Heidi Klum ihn auf retuschierten Werbefotos gerne zeigt.Und auch ein untrainierter Männeroberkörper und muskellose Beine bilden nicht den richtigen Rahmen für einen Waschbrettbauch. Also, einfach mal das Gesamtbild anschauen und dann ein Ganzkörpertraining beginnen, wo alle Muskeln gleichermaßen beansprucht werden und der natürliche Aufbau des eigenen Körpers berücksichtigt wird.