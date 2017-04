Was tun bei Seitenstechen?

Die meisten können sich sicher nur all zu gut daran erinnern, wie ihnen schon in Kindertagen ein stechender Schmerz in der Seite den Spaß am Rennen und Tollen kurzzeitig verdorben hat. Und auch heute kommt der eine oder andere Freizeitsportler beim Joggen nicht um das Seitenstechen herum. Doch was ist eigentlich die Ursache für das lästige Seitenstechen?Ursachen für SeitenstechenDa hat man sich nun vorgenommen, das Frühjahr endlich einmal richtig zu nutzen, um sich mit Joggen in Form zu bringen. Doch kaum sprintet man hoch motiviert los, raubt einem das Seitenstechen den Atem. Lange Zeit wurde darüber gerätselt, woher das Seitenstechen kommt und wie es entsteht. Mittlerweile ist man sich jedoch ziemlich sicher, dass das Seitenstechen vom Zwerchfell ausgeht.Das Zwerchfell ist eine Muskelplatte, die Bauch- und Brustraum voneinander trennt. Der stechende Schmerz entsteht, wenn sich dieser Muskel verspannt. Das kommt unter anderem bei unerfahrenen Sportlern vor, die entweder aus mangelnder Erfahrung oder durch eine Unterhaltung beim Joggen falsch atmen. Auch ein gut gefüllter Magen kann das Seitenstechen auslösen. Der Magen befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Zwerchfell. Ist der Magen nun voll und entsprechend ausgedehnt, so kann er durchaus eine ungehinderte Kontraktion des Zwerchfells verhindern, wodurch dieses sich verspannt. Das Ergebnis ist das berühmte Seitenstechen.Wie kann man Seitenstechen verhindern?Das Risiko für lästiges Seitenstechen kann man senken, indem man sein Training mit einer Aufwärmphase beginnt und die Intensität danach langsam steigert. Zudem sollte man etwa zwei bis drei Stunden vor dem Sport keine schweren Mahlzeiten, keine blähenden Lebensmittel oder kohlensäurehaltigen Getränke mehr zu sich nehmen.Sollte man dennoch Seitenstechen bekommen, kann man die Verkrampfung im Zwerchfell schnell wieder lösen, indem man langsam weitergeht. Dabei atmet man kontrolliert und tief in den Bauch ein. Die Arme hebt man beim Einatmen hoch über den Kopf und lässt sie beim Ausatmen wieder nach unten fallen.