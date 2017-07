Was tun bei Regen und Langeweile

Viele Familien kennen das nur zu gut. Es regnet und draußen ist es mehr als nur ungemütlich. Der Wind pfeift es ist nass und kein Familienmitglied möchte auch nur einen Fuß vor die Türe setzten. Die Kinder nörgeln und möchten auch keines der langweiligen Gesellschaftsspiele spielen, die schon so lange im Schrank stehen. Doch was soll man jetzt tun, schließlich möchte man die lieben Kleinen sinnvoll beschäftigen. Hier ein paar kleine Ideen und Anregungen, wie man solche Nachmittage spielend rum bekommt.Ein Pappkarton oder alte Tapeten wirken Wunder.Irgendwo im Keller oder in der Abstellkammer dümpelt bestimmt noch ein Rest Tapete von den letzten Renovierungsarbeiten rum. Wenn nicht, kann man in Tapetengeschäften einmal nachfragen, ob man eventuell Reste erhalten kann. Jetzt benötigt man nur noch ein paar Buntstifte oder Wassermalfarben und schon kann es los gehen. Die Tapete wird auf dem Fußboden ausgerollt und mit den dazugehörigen Farben entsteht ein farbenfrohes überdimensional großes Bild. Die verwendeten bunten Farben lassen den verregneten Tag schnell vergessen.Wer einen großen Pappkarton besitzt, kann diesen auch als Puppenstube oder Raumschiff umfunktionieren. Schön angemalt können sich hier die schönsten Kinderspiele entwickeln. Der Phantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt.Aufräumen und Co.Warum sollte man sich nicht einmal dem Aufräumen widmen, schließlich regnet es ja draußen und man hat ja gerade nichts Besseres zu tun. Eine Logik, die nur Erwachsene so sehen. Die meisten Kinder erklären sich so einfach jedoch nicht zum Aufräumen bereit. Hier können Aufräumspiele sehr nützlich sein. Wem es leicht fällt, eine schöne Geschichte zu vorzutragen oder ein Märchen zu erfinden, der kann sich zum Beispiel in die Mitte des Kinderzimmers setzen und den Kindern dies erzählen, in denen all die Dinge darin vorkommen, die weggeräumt werden sollen. Erscheint dann ein Gegenstand in der Geschichte, muss er sofort weggeräumt werden.Wer nicht so kreativ ist, kann zum Beispiel eine Farbe benennen oder mittels eines Farbwürfels ermitteln. Und das Kind muss dann einen Gegenstand mit der gleichen Farbe wegräumen.Mit viel Phantasie und Kreativität wird dann der nächste Regentag zu einem ganz besonderen Erlebnistag.