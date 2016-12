Wanderreise - Kapverden für Individualisten

Kapverde ist ein Inselstaat in Afrika. Er besteht aus den Kapverdischen Inseln, von denen 9 bewohnt sind. Die Hauptstadt ist Praia. Das Land hat etwa 500.000 Einwohner, die sich auf einer Fläche von 4000 km² verteilen. Der Archipel ist eine Vulkanlandschaft, der größte Berg ist der Pico de Fogo. Die Durchschnittstemperatur des milden Klimas liegt ganzjährlich zwischen 23 und 30 Grad. Daher ist die Insel bei Touristen sehr beliebt. Die Fauna und Flora dieser Inselgruppe sind sehenswert.Beliebt sind Wandertouren auf den Kapverden. Die Inseln bieten jedem Wanderer verschiedene und abwechslungsreiche Touren. Durch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade kann jeder Wanderer die Tour wählen, die für ihn geeignet ist. Auch ungeübte Wanderer kommen so auf ihre Kosten. Die Insel Santo Antäo ist ein Wanderparadies. Sie ist die, die am meisten Grünfläche hat. Jedoch findet man auch Wüsten und hohe Berge auf der Insel. Erklimmt man den höchsten Berg, den Topo de Coroa, hat man einen wunderschönen Panoramablick, den man sich nicht entgehen lassen soll.Ebenfalls einen Besuch wert ist die Insel Fogo. Interessant sind die Wanderungen durch Weinberge und Bananenplantagen. Möchte man sich erfrischen, lädt ein Naturschwimmbecken dazu ein. Höhepunkt jeder Wandertour ist das Erklimmen des Pico de Fogo. Inkludiert in die Wanderreise ist die Übernachtung bei den dortigen Bewohnern. So lernt der Wanderer das Leben der Leute dort noch besser kennen. Für leichte Wandertouren ist die Insel Brava geeignet. Die Routen führen entweder an der Küste entlang oder es werden Höhenwanderungen unternommen. Ein Panoramablick ist der Höhepunkt jeder Wanderung. Hat man etwas mehr Kondition, kann man eine Tour auf der Insel Sao Vicente buchen. Auf der Insel Santiago liegt der Vulkan Pico de Antonia. Ist man an der Spitze angelangt, blickt man in den Krater des Vulkans. Interessant sind die Strecken, die durch Eukalyptuswälder und die Schweinebucht führen. Die Kapverden bieten für jeden Wanderer eine passende Tour.