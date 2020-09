SPORT

Wandern: Was Anfänger beachten sollten

Das Bewegen in der freien Natur verbindet ein Jeder mit Ruhe, Stressabbau, Stärkung des Immunsystems und allgemeinem Wohlbefinden. Für die einen dient es als Lösung ihrer Blockaden, anderen bietet es Raum für Impressionen und Gedankengänge. Das Wandern ist eine sanfte Outdoor-Beschäftigung, die fit und gesund hält. Doch wer diese Sportart zum ersten Mal ausübt, sollte einige Details beachten.Zuerst einmal sind bequeme, wasserdichte Wanderschuhe wichtig. Sie müssen den Füßen einen optimalen Halt geben, was nebenbei bemerkt nur geschnürte wirklich bieten können. Zudem muss die Sohle ein tiefes Profil aufweisen, da sich so Unebenheiten, wie beispielsweise steinige Wege, besser bewältigen lassen. Neben den speziellen Wanderstrümpfen sollten die Schuhe auch vor der ersten Wanderung ausgiebig eingelaufen werden. Das könnten längere Spaziergänge sein, beim Gang der täglichen Besorgungen oder beim Gassi gehen mit dem Hund.Im Tal ist es meistens sehr viel wärmer als oben auf dem Berg. Gerade im Gebirge sind extreme Wetterumschwünge zu verzeichnen, so dass im Rucksack zusätzliche Kleidung, wie beispielsweise eine Jacke, unumgänglich ist. Der Sonnenschutz -gerade für den Kopf- sollte ebenfalls eingeplant werden. Für diese Outdoor-Sportart gibt es eine ganz spezielle Garderobe: Windstopper. Sie bestehen aus besonderem Material, gelten als sehr atmungsaktiv, vereinen die weiche, bequeme Passform einer Zwischenschicht mit einem zuverlässigen Schutz der Außenhülle vor Regen, Wind und Schnee. Zudem verleiht sie die nötige Bewegungsfreiheit.Nicht auf jedem Wanderweg befindet sich ein Wirtshaus, demzufolge ist es wichtig, genügend Flüssigkeit mitzunehmen. Am praktischsten ist dabei eine Trinkflasche. So sollte auch nicht erst der Mund völlig ausgetrocknet sein, bevor der erste Tropfen in den Hals fließt. Dabei könnte die Leistungsfähigkeit des Körpers rapide abnehmen, was das Wandern dann zur anstrengenden Tortour gestalten würde. Auch das Essen darf nicht zu kurz kommen. Ehe der Magen knurrt, sollte der Proviant Abhilfe schaffen.Bevor es nun losgeht, muss die Route geplant werden. Sie sollte für Anfänger klein sein und nicht zu lange dauern. So wird eine vorzeitige Erschlaffung vermieden. Ortskundige kennen zumeist geeignete Touren für unerfahrene Wanderer. Zudem ist es ratsam, wenn zuerst die niedrigen Höhenlagen ausgesucht werden, eine Wanderkarte zur Orientierung im Gepäck vorhanden ist sowie ein Handy für den Notfall.