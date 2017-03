Wandern in den Bergen- Freiheit für Körper und Seele

Noch bis vor ein paar Jahren war den meisten das Bergwandern höchstens aus den alten Heimatfilmen bekannt. Doch mittlerweile ist das Wandern im Gebirge eine echte Trendsportart, die immer mehr Anhänger jeglichen Alters findet.Was macht das Bergwandern so beliebt?Das Beste am Bergwandern ist, dass es hierfür keine Altersbeschränkung gibt. Zudem ist auch kein besonderes Maß an Fitness erforderlich. Natürlich ist das Wandern in den Bergen anstrengend, aber schließlich handelt es sich beim Wandern nicht um eine Speed-Disziplin. Die Herausforderung besteht auch nicht darin, so viele Kilometer wie möglich zurückzulegen. Beim Bergwandern besteht die Herausforderung darin, im eigenen Tempo die erforderlichen Höhenmeter bis zum Ziel zurückzulegen. Dabei wird natürlich die Muskulatur, vor allem in den Beinen, aber auch das Herz-Kreislaufsystem gestärkt. Und wenn man das Bergwandern mit der Familie oder einer Gruppe von Freunden betreibt, dann bleibt auch der Spaß garantiert nicht auf der Strecke. Als Lohn winken am Ziel dann herrliche Ausblicke und ein gemütliches Essen in einer urigen Berghütte.Was man unbedingt beachten sollteBergwandern hat zwar nichts mit dem Bergsteigen zu tun, dennoch ist auch das Bergwandern nicht ganz ungefährlich. Eine kleine Unachtsamkeit, ein falscher Schritt und schon ist das Unglück passiert. Man sollte sich also auch beim Bergwandern nur auf Strecken wagen, die man sich zutraut. In der Regel sind die Wanderwege mit den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden gekennzeichnet. Außerdem sollte man die Wanderung immer mindestens zu zweit und mit der richtigen Ausrüstung antreten. Dazu gehört festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, ausreichend Nahrung und Flüssigkeit sowie ein Handy mit GPS. Letzteres ist nicht nur dann wichtig, wenn sich jemand verletzt hat, sondern auch wenn man sich durch einen plötzlichen Wetterwechsel, der im Gebirge nicht ungewöhnlich ist, nicht mehr orientieren kann. Um sein Ziel immer sicher zu erreichen, sollte man stets auf den ausgeschilderten Routen bleiben und den Weg niemals verlassen.