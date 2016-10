Wadenheben - Muskulatur stärken

Um die Wadenmuskulatur zu stärken, wird das Wadenheben durchgeführt. Bei dem Training werden die inneren und äußeren Wadenmuskeln sowie die Schienbeinmuskeln gestärkt. Es gibt unterschiedliche Übungen für das Wadenheben. Man braucht dazu nicht unbedingt in ein Fitnessstudio zu gehen, einfache Übungen können zu Hause durchgeführt werden. Die Kraft der Waden wird oft unterschätzt. Sie müssen stark sein, denn sie werden oft vernachlässigt. Beim Wadenheben kann die Muskelmasse erhöht oder die Ausdauer gesteigert werden. Je nachdem, wie und welche Übungen durchgeführt werden, steigert man die Ausdauer oder kräftigt die Muskeln. Das Wadenheben kann in den Alltag integriert werden. Treppensteigen ist eine Art Wadenheben, die Muskulatur wird gestärkt.Beim Wadenheben oder Wadentraining wird nur der untere Bereich des Beines trainiert. Der Oberschenkel wird nur so stark belastet, wie es für das Wadenheben notwendig ist. Die Übungen werden aus dem Fuß heraus gesteuert, wobei das Sprunggelenk hierbei aktiv ist. Wer im Beruf viel stehen muss, kann das Wadenheben sogar während der Arbeit ausüben. Dazu stellt man sich auf die Zehenspitzen, bis man merkt, dass sich die Wadenmuskeln anspannen. Danach stellt man sich wieder ganz normal hin. Diese Übung ist so unauffällig, jedoch sehr effektiv. Wichtig ist, mit dem Wadenheben langsam zu beginnen. Keinesfalls dürfen Krämpfe auftreten.Im fortgeschrittenen Stadium des Trainings können Gewichte den Trainingseffekt verstärken. Entweder trainiert man an einer Bank im Fitnessstudio, oder man besorgt sich Gewichte, die an den Sprunggelenken befestigt werden. Diese bekommt man in jedem Sporthandel. Aber auch hier wird erst mit kleineren Gewichten begonnen, bevor man die nächst schwereren wählt. Die Gewichte sind nicht sichtbar, wenn man eine lange Hose trägt. So kann man den Effekt, den das Wadenheben bringt, verstärken. Das Wadenheben kann im Stehen, Sitzen oder Liegen ausgeübt werden. Man setzt sich dazu auf einen Stuhl, lehnt sich aber nicht an. Ober- und Unterschenkel bilden einen rechten Winkel. Dann hebt man den Unterschenkel langsam so an, bis er mit dem Oberschenkel eine waagrechte Linie bildet. In dieser Position verharrt man einige Sekunden, bevor man den Fuß wieder auf den Boden stellt.