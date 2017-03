Vor Wind und Wasser geschützt

Funktionsbekleidung ist nicht nur für Sportler, sie kann mehr, als nur warmhalten oder Schweiß aufnehmen. In den letzten Jahren wurde in diesem Bereich viel geforscht, neue Fasern sind auf den Markt gekommen. Vom Sportbereich her kennt man schon viele Arten der Funktionsbekleidung. Je nach Sportart, die ausgeübt wird, muss die Bekleidung einigen Anforderungen entsprechen. Für den Outdoorbereich muss sie vor Wind und Wasser schützen. Strapazfähig muss sie sein und gleichzeitig atmungsaktiv. Natürlich sollte sie leicht sein, bei Bedarf auch elastisch, sodass man in der Ausübung des Sports nicht eingeschränkt wird.Bereits jetzt bekommt man Oberbekleidung, in denen der Wirkstoff Cyclodextrin eingearbeitet ist. Dieser sorgt dafür, dass Gerüche, wie Schweiß, nicht nach außen dringen können. Pflegende Stoffe, zum Beispiel Aloe vera findet man in Stumpfhosen. Eine sogenannte Nanobeschichtung ist dazu da, um Schmutz abzuweisen. Silberfäden in Stoffen, hier vor allem in Strümpfen wirken antimikrobiell und schützen vor Pilzen. Bei der Pflege von Funktionsbekleidung muss man sich strikt an die Vorgaben im Pflegeetikett halten, denn nur so ist gewährleistet, dass die Funktion der Kleidung auch erhalten bleibt. Eine Daunenjacke muss nicht in die Reinigung gegeben werden, wenn man sie kühl wäscht. Möchte man sie im Trockner trocknen, sollten ein paar Tennisbälle dazugegeben werden. Sie verhindern, dass sich die Federn verklumpen.Funktionsbekleidung gegen Cellulite kann man mit einfachen Mitteln selbst herstellen. Dazu braucht man eine Leggings, die man in eine Lösung aus Wasser und Meersalz legt. Auf 1 Liter Wasser kommt 1 Esslöffel Meersalz. Die Leggings wringt man aus und zieht sie feucht an. Durch das Salz wird die Durchblutung gefördert und Bindegewebswasser entzogen. Tunkt man die Leggings in starken Kaffee, strafft das die Haut. Mit ein wenig Know-how und etwas Fantasie kann man so ganz einfach selbst seine Funktionsbekleidung herstellen. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt, und man spart sich zusätzlich noch Geld.