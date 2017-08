Volumentraining nach Trainingsplan

Der Begriff Volumentraining hat 2 Bedeutungen. Einerseits werden die Muskeln aufgebaut, andererseits ist das Trainingsvolumen gemeint. Diese Form des Trainings nutzen Sportler, um ihre Muskeln gezielt aufzubauen. Das Prinzip des Volumentrainings ist einfach erklärt. Während des Trainings werden Übungen durchgeführt, jede der Übungen wird die gewünschte Muskelgruppe aufgebaut. Ein Volumentraining dauert maximal 90 Minuten, da die Muskeln während des Trainings hohen Belastungen ausgesetzt sind. Ein Volumentraining sollte mit einem sogenannten Splittraining kombiniert werden, denn dadurch werden auch andere Muskelgruppen trainiert. Für die beanspruchten Muskeln wird so eine Regenerationsphase eingeleitet.Das Training erfordert sehr viel Kraft, da mit hohen Gewichten gearbeitet wird. Bei dieser Belastung kommt es relativ schnell zu dem sogenannten Pump, das ist ein Muskelbrennen. Bodybuilder trainieren, bis sie das Brennen verspüren, denn das ist ein Zeichen, dass der Muskelaufbau auch wirkt. Wichtig ist beim Volumentraining zu beachten, dass auch Pausen eingebaut werden. Während dieser Pausen werden andere Muskelgruppen trainiert. Wie bei jeder sportlicher Aktivität muss auch beim Volumentraining ein Trainingsplan aufgestellt werden. Ist man Anfänger, so sollte man zusammen mit dem Fitnesstrainer den Trainingsplan erstellen.Der Trainingsplan muss gesplittet werden. Daher sollte man schon vorher wissen, welche Muskelgruppen gezielt trainiert werden sollen. Abhängig ist das von der Trainingszeit, die zur Verfügung steht, aber auch von den Übungen, die man besonders gerne durchführt. Die Wiederholungen müssen auch bereits im Vorfeld festgelegt werden. Anfänger schaffen etwa 3 verschiedene Übungen, Fortgeschrittene schaffen bis zu 6 Übungen in einer Trainingseinheit. Für das Training ist es auch notwendig, einen gesamten Zeitplan aufzustellen. Ein Zeitraum von 4 oder 6 Wochen ist realistisch. An jedem Tag sollte eine andere Übung durchgeführt werden. Diese müssen in dem Trainingsplan vermerkt werden. Nur so hat der Trainierende einen Überblick. Auch Abweichungen vom normalen Training werden in den Trainingsplan eingetragen. Es kann sein, dass man aufgrund einer Krankheit eine Trainingseinheit ausfallen lassen muss.