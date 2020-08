MOUNTAINBIKE

Unterwegs in der Natur

Beim Mountainbiking geht es nicht zwangsläufig um lebensgefährliche Fahrten durch unwegsames Gelände und halsbrecherische Sprünge. Ganz im Gegenteil, es ist der ideale Sport um richtig fit zu werden, etwas für seinen Körper zu tun und mal Zeit in der Natur zu verbringen. Außerdem kann beinahe jeder, ob Jung oder Alt, bei Beachtung einiger Sicherheitshinweise, mit dem Mountainbiking beginnen und es ist ein guter Ausgleich zum stressigen Arbeitsleben.Der Vorteil am Mountainbiking ist, dass man diese Sportart, egal ob man in der Stadt oder auf dem Land wohnt, überall ausüben und sie auch problemlos an das eigene Fitnesslevel und die gerade vorhandene Freizeit anpassen kann. Unerfahrene und untrainierte Biker können am Anfang in leichterem Gelände, ohne Geröll oder nassem Untergrund und auf kurzen, nicht zu steilen Strecken üben und sich dann langsam an die schwierigeren Passagen herantasten. Wer allerdings schon etwas erfahrener ist, kann sich auch ein bisschen in unwegsameres und steileres Terrain begeben, um ein besseres Gefühl für sein Rad und eine bessere Kondition zu bekommen. Das Wichtigste ist, dass man sich nicht überschätzt und somit das Risiko eines Sturzes unnötig erhöht. Wenn man sich gut vorbereitet, das richtige Gefühl für sein Bike hat und nicht übermütig wird liegt das Verletzungsrisiko ungefähr so hoch wie beim Skifahren. Auf nassem und losem Boden sollte man jedoch vorsichtig sein, da auf diesem Untergrund, beim Bergabfahren, die meisten und schwersten Unfälle passieren. Ein absolutes Muss, beim Moutainbiking, ist der Helm, der bei Stürzen den Kopf vor schweren Verletzungen schützt und sogar Leben retten kann. Ebenso sind Handschuhe und eine Brille empfehlenswert.Wer sich mit seinem Rad ins Gelände wagt, sollte sich sicher sein, dass das Mountainbike in einem technisch einwandfreien Zustand und an die Körpergröße angepasst ist. Wer sich ein neues Bike zulegen möchte sollte sich im Klaren sein, wofür er es später verwenden möchte und ein Beratungsgespräch kann nie schaden.