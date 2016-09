Unterarmtraining - nicht übertreiben

Das Unterarmtraining ist notwendig um ein optisch ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Die Unterarme werden gestärkt, man hat mehr Kraft darin. Ein ganz einfaches Training für die Unterarme ist, wenn man die Hand fest zur Faust ballt. Dabei merkt man, wie sich die Muskulatur in den Unterarmen anspannt. Der Effekt wird erhöht, wenn man zusätzlich dabei die Arme in Höhe der Schultern zur Seite streckt. Diese Übungen können überall durchgeführt werden, man braucht keine Geräte dafür. So kann man den Morgen bereits mit dem Unterarmtraining beginnen, oder es in einer Pause durchführen.Natürlich werden auch Trainingsgeräte eingesetzt, um die Unterarme zu stärken. Beliebt sind Zangen, die in der Hand zusammengedrückt werden müssen. Dabei muss man aber aufpassen, dass man das Training nicht übertreibt, denn man bekommt schnell eine Sehnenscheidenentzündung. Für das Training können auch Langhanteln verwendet werden. Diese sind besser als Kurzhanteln, denn bei Kurzhanteln könnte man sich das Handgelenk verdrehen, oder die Sehnen überdehnen kann, wenn man die Übungen unsauber durchführt. Die sogenannten Unterarmcurls sind eine beliebte Übung für das Unterarmtraining. Dabei wird der Ellenbogen gebeugt, wobei das Handgelenk gerade bleibt. Meist werden sie mit einem nicht zu schweren Gewicht durchgeführt.Wer sein Unterarmtraining lieber zu Hause durchführen möchte, für denjenigen gibt es einfache Übungen. Liegestütze sind besonders gut dafür geeignet, um die Unterarme zu stärken. Den Trainingseffekt kann man verstärken, indem man die Hände und Arme näher zusammenstellt. Hat man die oberste Position beim Liegestütz erreicht, kann man sich kurz abstoßen und in die Hände klatschen. Bevorzugt man Geräte für das Training, sollte man Hanteln verwenden. Die Gewichte der Hanteln lassen sich individuell auf den Sportler einstellen. Man beginnt mit einem leichten Gewicht und steigert es im Verlauf des Trainings. Alternativ kann eine gefüllte Wasserflasche als Hantelersatz dienen. Kurzhanteln sind besonders für die Unterarmcurls geeignet. Dabei wird der Unterarm in Richtung Oberarm bewegt.