Unsere Laufbandtricks - die Gangart

Wir haben die besten Absichten, wenn wir uns im Fitnessstudio anmelden, aber die vielen Laufbänder, Räder, Cross-Trainer und Rudermaschinen können manchmal mehr demotivieren, so dass wir eher aufgeben. Damit Euch das Training immer Spaß macht und noch effektiver wird, zeigen wir Euch wie ihr jetzt noch mehr Kalorien auf dem Laufband verbrennen könnt.Auf den richtigen Gang kommt es an. Um effizient zu Laufen und die Belastung der Gelenke zu minimieren, trete zuerst auf den Fersen auf und dann auf deine Zehen, anstatt das ganze Gewicht über die Vorderseite der Füße abzurollen. Die richtigen Schuhe helfen. Idealerweise holst du sie dir in einem speziellen Laufgeschäft, wo Mitarbeiter Deinen Gang analysieren können, um den für dich am besten geeigneten Schuh auszuwählen. Viele überpronieren zum Beispiel beim Laufen, das bedeutet, der Fuß rollt nach innen und das kann zusätzlichen Druck auf dein Knie- oder Hüftgelenk ausüben. Mit einem guten Laufschuh kannst Du Fehlhaltungen vermeiden.Wenn Du neu auf dem Laufband bist, ist es klug, langsam zu starten. Lass deine Arme schwingen. Das ist besser als sie an den Körper zu pressen, denn dann arbeitet dein Körper nicht so hart, wie es sein könnte. Geh langsam, finde Deinen Rhythmus bis du dich sicher genug fühlst um loszulaufen.Steigung aufbauen - Stell dir eine Steigung auf dem Laufband ein, das wird dein Training realistischer machen und eher die äußeren Bedingungen widerspiegeln. Verwende die eingebaute Software des Laufbandgeräts um ein vorgegebenes Hügelprogramm zu absolvieren.Auch Intervalltraining macht dein Training effektiver und verbrennt mehr Kalorien. Versuch zum Beispiel kleine 20 Sekunden Sprinteinheiten, gefolgt von 40 Sekunden langsames Gehen einzubauen. Wiederhole diese Sequenzen, das macht Dich fit, gesund und stark.Bevor Du mit Laufen aufhören möchtest, nimm dir immer drei bis fünf Minuten um langsam auf dem Laufband zu Gehen. Dadurch kannst du den Blutdruck und die Herzfrequenz auf deine Ruhewerte angleichen, das wird dir helfen etwaige Muskelschmerzen danach zu vermeiden.Laufen kann sehr, sehr monoton sein, so dass eine motivierende Musik-Playlist unerlässlich ist. Musik ist kurzweilig und hilft Dir, deine Trainingssession durchzuhalten.