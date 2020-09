KRAFTTRAINING

Übungen für einen perfekten Waschbrettbauch

Viele Menschen träumen von einem Waschbrettbauch. Nur kommt dieser nicht von ungefähr, sondern muss in einem gezielten Krafttraining trainiert werden. Dazu können verschiedene Übungen durchgeführt werden, um möglichst schnell ein Sixpack zu erhalten.Eine Übung, die zum Training der Bauchmuskulatur beiträgt, sind die sogenannten Crunches. Diese Übung sieht einfach aus. Jedoch ist es gar nicht so einfach, sie richtig durchzuführen. In der Ausgangsposition dieser Übung liegt der Sportler auf dem Rücken. Seine Hände positioniert er neben seinem Kopf. Dann wird der Oberkörper leicht angehoben. Wichtig dabei ist, dass der untere Rücken dabei gerade bleiben muss. Diese Position muss dann circa für zwei Sekunden gehalten werden. Danach wird der Oberkörper kontrolliert wieder auf den Boden gelegt.Eine weitere Übung, die den Waschbrettbauch fördert, ist das hängende Beinheben. Diese Übung trägt erheblich zum Wachstum der Bauchmuskeln bei. Die Übung ist sehr anstrengend. Jedoch wird sich die Anstrengung für den Bauch lohnen.Eine andere Übung, die sich auch für Anfänger im Bodybuilding eignet, ist die Bauchmaschine. Diese Übung beansprucht alle verfügbaren Bauchmuskeln gleichermaßen. Man führt die Übung mit Gewichten durch. Die Gewichte sollten je nach Trainingsstand allmählich gesteigert, also schwerer werden.Auch die Übung mit dem Namen Bauchpresse fördert die Bauchmuskulatur. Wichtig ist ein regelmäßiges Beinheben. Beinheben kann sitzend als auch liegend ausgeführt werden. Betreibt man diese Übungen für zehn Minuten täglich, kann der Waschbrettbauch schnell erreicht werden.Wie bei allen Übungen, die im Bodybuilding Training durchgeführt werden, sollte auch beim Training des Sixpacks nach einem gezielten Trainingsplan vorgegangen werden. Das Training sollte stetig gesteigert werden und dir Ruhepausen für die Regeneration des Körpers und das Wachstum der Muskeln sollten eingehalten werden. Ein Waschbrettbauch kommt nicht über Nacht. Ein geduldiges Training muss erfolgen, um einen schönen Bauch zu bekommen. Nur mit Motivation, einer ausgewogenen Ernährung, ausreichend Schlaf und einem disziplinierten Training stellen sich Erfolge ein.