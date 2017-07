KRAFTTRAINING

Übungen für den Muskelaufbau beim Krafttraining, hier gibt?s die Top 10

Um ein erfolgreiches Bodybuilding Training zu absolvieren, muss der Sportler verschiedene Übungen, die dem Muskelaufbau dienen, durchführen. Für einen schnellen und dauerhaften Muskelbau ist immer ein angepasster Trainingsplan entscheidend. Aber nicht nur der Muskelaufbau trägt zum Erfolg bei, auch bestimmte Bewegungen müssen ausgeführt werden, um ein erfolgreiches Training zu bestreiten.Um Verletzungen vorzubeugen, muss das Training gezielt erfolgen. Nur dann ist es auch wirkungsvoll. Der Körper kann in verschiedene Bereiche unterteilt werden. In diesen Bereichen gibt es unterschiedliche Muskeln, die trainiert werden können.Grob lässt sich der Körper in den Quadrizeps, den Beinbizeps, die Waden, die Brust, die Schultern, den Bizeps, den Trizeps, den Rücken, sowie in den Bauch einteilen. Mit verschiedenen Übungen können diese Muskelpartien und viele weitere gestärkt werden.Für jeden Bereich lässt sich eine Übung ausmachen, die dem Muskelaufbau am meisten dient. All diese Übungen sollten mit Freihanteln ausgeführt werden, da der Körper so auf eine natürliche Art und Weise trainiert wird.Um den Quadrizeps zu stabilisieren, hilft das Ausführen einer Kniebeuge. Möchte ein Athlet seine Beinmuskulatur stärken, seien ihm Beincurls empfohlen. Stehendes Heben der Waden fördert die Wadenmuskulatur.Führt man die Übung Bankdrücken durch, kann sich dies förderlich auf die Muskulatur der Brust auswirken. Ein regelmäßiges Schulterdrücken im Bodybuilding Training trägt zur Stärkung der Schultermuskulatur bei. Mit sogenannten Langhantelcurls trainiert man seinen Bizeps. Die Anwendung von Dips im Krafttraining baut die Muskulatur des Trizeps auf. Macht man die beiden Grundübungen Langhantelrudern und Kreuzheben zum Bestandteil seines Krafttrainings, wirkt sich das Positiv auf den Aufbau der Muskulatur im Rücken aus. Um die Muskulatur um den Bauch zu trainieren, sollte ein regelmäßiges Beinheben erfolgen.All diese Übungen sollten eine Trainingseinheit in jedem Krafttraining darstellen. Jeder Anfänger, der Bodybuilding betreiben möchte, sollte diese Grundübungen regelmäßig durchführen, um seine Muskulatur aktiv zu stärken. Vorteil all dieser Übungen ist, dass gleich mehrere Muskeln im Körper angesprochen werden.