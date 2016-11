Turnsport - seit Jahrhunderten sehr beliebt

Turnen hat in Deutschland eine Jahrhunderte alte Tradition. Dabei hat sich der Turnsport seit der Begründung der Turnbewegung durch Friedrich Ludwig Jahn beständig weiter entwickelt und verändert. Zahlreiche Sportarten, die heute in eigenen Fachverbänden organisiert sind, haben ihre Wurzeln in der Turnbewegung. Wenn auch der Turnsport einem stetigen Prozess der Veränderung unterworfen ist, vereint der Deutsche Turnerbund heute unter seinem Dach immer noch 25 Sportarten.Heutzutage entstehen vor allem im Bereich Fitness und Gesundheitssport laufend neue Trends, doch hat längst nicht jede Modesportart Bestand. Die klassischen Turnsportarten hingegen ziehen Zuschauer seit langer Zeit und ebenso heute durch die Kraft, Dynamik und Ästhetik in den Bann, welche die Sportler ausstrahlen. Wettkämpfe im Turnen haben, ähnlich wie es für die Leichtathletik gilt, ihre ganz eigene Atmosphäre, von der sich die Menschen faszinieren lassen. Solche Sportfeste, die beinahe Volksfestcharakter haben, bieten für Tausende von Menschen einen Rahmen, in dem man sich friedlich und mit guter Laune begegnen kann.Turnen wird häufig als die "Kinderstube des Sports" bezeichnet. Tatsächlich erfahren Kinder und Jugendliche beim Turnen eine umfassende motorische Grundlagenausbildung, die eine gute Basis auch für die Ausübung anderer Sportarten bildet. Im Gegensatz zu früheren Zeiten werden Kinder jedoch keinesfalls mehr dazu gezwungen, Bockspringen und Übungen am Stufenbarren auszuführen. Heutige Konzepte zielen darauf ab, dass sich die Kinder spielerisch und mit Freude in einer Abenteuerlandschaft aus Turngeräten bewegen können. Turnvereine sind heute in beinahe jeder Ortschaft anzutreffen, und sie informieren Interessierte gerne über das zur Verfügung stehende Angebot.Die Palette der Sportarten, die in Turnvereinen angeboten werden, ist breit und umfasst Geräteturnen, Gymnastik und Trampolinturnen. Darüber hinaus wird vielfach sogar Cheerleading angeboten, bei dem akrobatische mit tänzerischen Elementen kombiniert werden. Neben Angeboten für Kinder und Erwachsene finden Eltern in einigen Turnvereinen auch die Möglichkeit des Eltern- und Kindturnens.