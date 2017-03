ALTERNATIVE MEDIZIN

Tuina - Dehnen, Schieben, Reiben als Therapie

Die Traditionelle Chinesische Medizin, die zumeist als abgekürzte Form mit TCM bezeichnet wird, kann geschichtlich auf eine sehr lange Zeit zurück blicken. Eine der Heilmethoden, die ebenfalls zu der TCM zählt, ist die manuelle Therapie Tuina. Wurden einst die Methoden der Traditionellen Chinesischen Medizin noch als spirituellen Humbug abgetan, zeigt sich heute, dass sich viele Bestandteile auch im europäischen Raum etabliert haben. Eine Tatsache, die sich unter anderem auch darin aufzeigt, dass beispielsweise die Akupunktur inzwischen im Leistungskatalog der Krankenkassen befindet.Tuina, die manuelle Therapie, ist derzeit noch recht unbekannt und ist im Bereich der Akupressur einzuordnen. Wie bei allen Methoden und Behandlungen im Rahmen der 5000 Jahre währenden Geschichte der TCM, wird auch bei dieser Therapieform auf die Ganzheitlichkeit des Menschen geachtet. Reflektierend auf den gesamten Körper, werden mit Tuina manuelle Techniken angewendet, die aus chinesischer Sicht ähnlich wie eine Physiotherapie wirkt, jedoch den wichtigen Aspekt beinhaltet, dass auch die Psyche beachtet wird. Nach Meinung der chinesischen Heilkundigen basieren Erkrankungen und Beschwerden auf einem Ungleichgewicht und sind folglich mehr Störungen als Krankheiten an sich. Tuina, was übersetzt Tui = drücken und schieben sowie Na = ziehen und greifen heißt, besteht selbst aus mehreren Elementen der TCM, die in einer Kombination zu einem Ganzen als Therapie werden.Elemente aus der Akupressur, werden bei der manuellen Tuina-Therapie mit Dehn- und Mobilationstechniken sowie Reibe- und Schiebetechniken kombiniert, die allesamt das Ziel in sich bergen die Lebensenergie Qi und das Blut Xue zu regulieren. Durch diese Therapie sollen Blockaden stimuliert werden sich aufzulösen und insgesamt im Organismus Verspannungen abgebaut werden. Basierend auf den fünf Elementen, die ebenfalls zu den wichtigsten Elementen der Traditionellen Chinesischen Medizin gehören, kann durch die Tuina-Therapie im Patienten selbst der Anstoß zur Heilung erfolgen. Das Einsatzfeld ist wie bei den meisten alternativen Heilmethoden recht vielfältig und kann bereits bei Kindern angewendet werden. Ob gynäkologische, neurologische oder innere Störungen, vegetative Stresssymptome, Sportverletzungen, Störungen des Bewegungsapparates oder auch unterschiedliche Beschwerden bei Babys und Kinder - mit der Tuina Therapie lassen sich viele Anwendungsgebiete abdecken.Quelle: Chirurgie Portal