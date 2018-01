TRAMPOLINSPRINGEN

Trampolin Übungen - Sport statt Sofa

Eine mal etwas andere Methode um sich nach einen stressvollen Arbeitstag oder einem üppigen Essen zu bewegen, ist das Mini-Trampolin. Ein Mini-Trampolin ist handlich und passt somit in so gut wie jede Wohnung oder auf jede Terrasse. Um die Sportübungen durchzuführen, ist man nicht vom Wetter abhängig, wie zum Beispiel beim Joggen. Auch braucht man die Wohnung noch nicht einmal zu verlassen, um zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen. Denn man hat das Fitnessstudio schon zu Hause. Übungen auf dem Trampolin sind für jede Altersklasse geeignet. Ob Kind, Erwachsener oder älterer Erwachsener jeder kann das Trampolin auf seine Weise nutzen. Mit dem Springen auf dem Trampolin steigert man seine Fitness. Das Mini-Trampolin ist also ein ideales Ausdauersportgerät. Es ist damit auch sehr gut als Einstieg für weitere Sportarten geeignet. Darüber hinaus hilft Trampolinspringen beim Abnehmen. Denn beim Springen auf dem Trampolin verbraucht man viele Kalorien. Daneben fördert Trampolinspringen die Koordination und die Balance. Auch stärkt es die Wirbelsäule. Das Training auf dem Mini-Trampolin kann man sich mit einer swingenden Musik noch verschönern. Dazu bewegt man sich im Rhythmus auf dem Trampolin. Das Springen auch das Gehen auf dem Trampolin fördern nicht nur die Ausdauer. Sie stärken auch die Rumpfmuskulatur. Dies ist insbesondere für Frauen interessant. Frauen, die schon eine Schwangerschaft hinter sich haben und Joggen gehen, können von den Übungen auf dem Trampolin profitieren. Beim Joggen kann sich auf Dauer durch die häufigen Erschütterungen der Beckenboden senken. Dies führt im Alter eventuell zu einer Inkontinenz. Bei den Übungen auf dem Trampolin kommt es nicht zu einer Erschütterung der Gelenke und des Beckenbodens. Im Gegenteil, der Beckenboden wird gestärkt. Bevor man sich ein Mini-Trampolin anschafft, sollte man erst prüfen, ob die Wohnung dafür geeignet ist. Insbesondere wenn man Unterbewohner hat, sollte im Vorfeld geklärt werden, ob diese ein Trampolin stört. Denn es ist nicht gerade das leiseste Sportgerät.