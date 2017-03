Trainingszeiten unerheblich - das Pensum zählt

Die meisten kämpfen darum etwas Zeit zu finden, um während der Arbeitswoche den einen oder anderen Trainingslots einzubauen. Die können jetzt aufatmen. Laut einer aktuellen britischen Studie, bringen Trainingssessions nur am Wochenende auch erhebliche gesundheitliche Vorteile.Forscher der britischen Universität der Loughborough und von der Universität von Sydney stellten fest, dass alle, die aus beruflichen Gründen lediglich am Wochenende trainieren können, ihre Gesundheit in nahezu dem gleichen Ausmaß verbessern, wie diejenigen die die gleiche Übungsmenge über sieben Tage verteilen.Die Ergebnisse, basiert auf einer Umfrage von rund 64.000 Erwachsenen im Alter von um die 40 in England und Schottland. Diese Umfrage verglich Menschen, die gar nicht trainieren, mit einer Studiengruppe, die an ein oder zwei Tagen der Woche ihre Workouts durchführen. Dabei hat man festgestellt, dass die Trainierenden ihr Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben um 41 Prozent und an Krebs um 18 Prozent senken. Dies Ergebnis überrascht niemanden wirklich. Richtig beachtlich ist jedoch ein weiteres Ergebnis der Studie mit einer weiteren Studiengruppe. Es ergab nämlich für die Gruppe, der an ein oder zwei Tagen Trainierenden, zusätzlich auch keine große Diskrepanz zu denen, die regelmäßig an drei oder mehr Tagen pro Woche trainieren, die ihr Risiko ebenfalls um 41 Prozent und 21 Prozent reduzieren können.Die Ergebnisse betonen dass Fitnesstraining immer zielgerichtet ist. Das ist eine gute Nachricht für alle mit einem umtriebigen Lebensstil. Es gibt sehr viele, die es genießen, ein- oder zweimal pro Woche Sport zu treiben, aber die besorgt sind, dass sie damit nicht genug getan haben. Die Studie zeigt den eindeutigen Vorteil des Trainings als solches auf. Regelmäßiges Training macht fit und gesund auch in dieser Zeiteinteilung.Übrigens die gängigen Richtwerte geben vor, dass um gesund zu bleiben, Erwachsene im Alter von 19-64 Jahren mindestens 150 Minuten moderate aerobe Aktivität pro Woche durchführen sollten, wie zum Beispiel Radfahren oder schnelles Gehen, oder alternativ nur die Hälfte der Zeit, nämlich 75 Minuten bei kräftiger aerober Aktivität, wie Laufen oder Tennis.