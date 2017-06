SIXPACK

Trainingsfehler und Mythen in Sachen flacher Bauch

Wer kennt das nicht, da werden Wundermittel und tolle Übungen für den flachen Bauch angepriesen und probiert man sie dann aus, so muss man leider feststellen, dass sie all das Geld und all die Mühe nicht wert waren. Aus diesem Grunde sind hier einmal die wichtigsten Mythen und Fehler aufgezeigt, damit der Sportler sie für sich erkennen kann. Das Gerücht hält sich sehr hartnäckig, dass sich das Fett immer nur am Bauch einlagert. Das ist so aber nicht richtig. Das Fett lagert sich überall im Körper ab, so auch an den Oberarmen, Oberschenkel und Po um nur einige Stellen zu nennen. Fängt man jetzt mit dem Training an und hält sich noch dazu an einen strengen Ernährungsplan, wird das Körperfett langsam schwinden. Leider ist es in den meisten Fällen nur so, dass das Bauchfett am hartnäckigsten ist und als Letztes schwindet. Doch hier ist Ausdauer gefragt, mit einem stetigen Training und einem konsequenten Ernährungsplan ist auch das machbar. Dass gleiche gilt für die seitlichen Bauchmuskeln. Für einen flachen Bauch sollte das Körperfett beim Mann etwa 8 bis 12 Prozent, bei Frauen etwa 12 bis 15 Prozent ausmachen.Weiterhin hält sich das Gerücht, das Bauchübungen alleine das Fett am Bauch verbrennen. Das stimmt so leider auch nicht. Nur wer seine Ernährung umstellt und sich an einen strengen Ernährungsplan hält, wird auf Dauer Erfolg haben. Oftmals werden ganz spezielle Bauchübungen und Trainingsgeräte angepriesen, diese sollen den anderen Übungen weit überlegen sein und Bauchfett verbrennen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass dem nicht so ist, leider.Ein weiterer Mythos besagt, dass man jeden Tag seine Bauchmuskeln trainieren muss, um große Erfolge zu erzielen. Diese Aussage ist jedoch ebenso falsch wie vorhergehenden. Um den Sixpack-Bauch zu trainieren, genügen zwei Trainingseinheiten in der Woche mit maximal 3 Übungen und je drei Wiederholungen. Zusammen mit dem Ernährungsplan ist dies vollkommen ausreichend. Hohe Wiederholungszahlen sind somit auch nicht erwünscht und führen nicht zum gewünschten Erfolg.In der Regel kann auch jeder Mensch einen flachen Bauch bekommen. Ist jedoch die Fettschicht am Bauch sehr dick, so ist hier Ausdauer gefragt. Denn einen flachen Bauch erhält man nicht von heute auf Morgen. Auch ist es nicht richtig, die oberen und unteren Bauchmuskeln extra zu trainieren.Sinnvoller ist es, Bauchübungen zu wählen, die alle Teile der Muskulatur im Bauch ansprechen. In jedem Falle sollten einem die Übungen gefallen und da ist es auch gleich ob Mann oder Frau. Hier muss nicht unterschiedlich trainiert werden. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn man eine gute Bauchmuskulatur aufgebaut hat und dann plötzlich mit dem Training aufhört. Hier sollte beachtet werden, dass der Muskel viel schneller abbaut als er aufbaut. Das Körperfett könnte also wieder mehr werden.