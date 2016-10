Tipps für Sportmuffel

Es gibt genug Ausreden, um sich vor sportlichen Aktivitäten zu drücken. Mal ist es der Alltag, der keine Zeit für Sport lässt, dann wieder hat die Wohnung einen Großputz notwendig. Es gibt allerdings Tipps für diejenigen, die einerseits Sport machen möchten, andererseits wieder zu faul dazu sind. Erst einmal ist es wichtig, eine Sportart zu finden, die Spaß macht. Eventuell lässt sich diese in den Alltag integrieren, wie zum Beispiel das Joggen oder Walken. Man kann einen Teil der Strecke in die Arbeit im leichten Dauerlauf bewältigen.Einkaufstüten sind ein idealer Ersatz für Hanteln. Der Einkauf sollte in 2 Tüten verpackt werden, die beide etwa gleich schwer sind. Läuft man mit den Tüten nach Hause, hat man zugleich ein Training für die Oberarme, wenn man in regelmäßigen Abständen die Tüten so weit anhebt, dass die Ellenbogen im rechten Winkel gebeugt sind. Hat man einmal den Entschluss gefasst, sich mit Sport fit zu halten, sollte es nicht auf den nächsten Tag verschoben, sondern sofort damit begonnen werden. Im Alltag findet sich sicher eine halbe Stunde, die man für Sport nutzen kann. Ein fixer Zeitpunkt für das Training sollte daher gefunden werden.Anfangs sollte man sich die Ziele nicht zu hoch stecken. Schon kleine Schritte sind ein Erfolgserlebnis. Ist ein Ziel, das man sich gesetzt hat, erreicht, ist es für den nächsten Schritt motivierend, wenn man sich selbst belohnt. Die Belohnung sollte jedoch nicht aus Essen oder gar Schokolade bestehen. Besser ist es, wenn man sich ein neues Trainingsoutfit gönnt. Ein Fitnessstudio, in dem man trainieren möchte, sollte nicht zu weit entfernt sein, denn lange Anfahrtswege sind demotivierend. Beim Wohnungsputz werden nicht nur Kalorien verbraucht, sondern auch verschiedene Muskelpartien beansprucht. Fensterputzen und Bügeln stärken besonders intensiv die Oberarme. Natürlich sind Rolltreppen und Aufzüge ein Tabu, das Treppensteigen stärkt Oberschenkel und Po.