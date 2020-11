ATMEN üBEN

Tief durchatmen - so stimulieren Sie ihr Herzchakra

Im Durchschnitt atmen wir alle fünf Sekunden einmal ein und aus. Das macht zwölf Atemzüge pro Minute und somit rund 17.000 am Tag. Bei körperlicher Belastung steigert sich diese Rate um ein Vielfaches, die intensivere Atmung bringt mehr Sauerstoff in unsere Muskeln. Die meiste Zeit atmen wir ganz automatisch und unbewusst. Durch bewusste Atmung jedoch kann man dem Körper gezielt neue Energie zuführen und gleichzeitig für Entspannung sorgen.Der Spruch "jetzt erst einmal tief durchatmen" kommt nicht von ungefähr: bei einem tiefen Atemzug senden die Lungen ein Signal an das Herz-Kreislauf-System, das eine Senkung der Herzfrequenz auslöst. Die entspannende Wirkung der Tiefatmung kann man sich jederzeit und an jedem Ort zugute kommen lassen. Auf diese Weise gelangt beispielsweise in stressigen Momenten mehr Sauerstoff ins Blut. Die Konzentration wird gestärkt, es fällt uns leichter, einen klaren Kopf zu bewahren.Atemübungen, bei denen gezielt die Tiefatmung trainiert wird, gehören zu den Basics beim Yoga. Regelmäßiges Üben weitet die Lungen und sorgt für Entspannung. Beim bewussten Atmen reichert sich dauerhaft mehr Sauerstoff im Blut an und es gelangt ausreichend Prana, also Lebensenergie in den Körper. Somit ist tiefes Atmen ein wirksames Mittel, um mit sich selbst und dem Himmel in Einklang zu kommen. Durch die Stimulation des Herzchakras wird unsere Fähigkeit, zu lieben und uns zu öffnen gefördert.Diese Übung hilft dabei, zu mehr innerer Ruhe zu finden: man setzt sich bequem auf die Erde und zieht beide Beine an den Körper. Durch die Nase tief einatmen, bis in den Bauch hinein. Man konzentriert sich zunächst darauf, die unteren Lungen bewusst mit Luft zu füllen, während der Atem Bauch und Brustkorb weitet. Danach füllt man die oberen Lungen mit Luft. Dabei versucht man, die gesamte Lungenkapazität auszunutzen. Man hält den Atem für wenige Sekunden an und atmet anschließend langsam aus, bis die Lungen vollkommen geleert sind. Das ganze mindestens fünf bis zehnmal wiederholen