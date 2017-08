Tanzturniere - Leistungssport Tanzen

Tanzen ist ein Hobby, dem viele nachgehen. Das Tanzen ist ein Sport, der viele Muskelgruppen zugleich anspricht. Außerdem werden Koordination und Konzentrationsfähigkeit gefördert. Tanzen baut auch Stress ab. Wer gerne tanzt, wird sich überlegen, an einem Tanzturnier teilzunehmen. Diese werden sowohl national als auch international ausgetragen. Ebenfalls werden die Turniertänzer in Altersgruppen eingeteilt, sodass jeder eine gute Chance bekommt, das Turnier zu gewinnen.Zusätzlich werden die Tänzer noch nach dem Leistungsniveau eingestuft. So findet man Turniere für Anfänger, Senioren, Fortgeschrittene und Jugendliche. Es ist also für jeden Tänzer leicht, das für ihn passende Turnier zu finden. Ein Tanzturnier beginnt mit einer Vorrunde. Dabei treten alle angemeldeten Tänzer an. Danach wird von den Preisrichtern entschieden, wer es in die nächste Runde schafft. Die besten Tänzer treten in der Endrunde an und kämpfen um den Sieg. Sind Tänzer besonders gut, kann eine Ausnahme gemacht werden, sie brauchen in der Vorrunde nicht anzutreten. Diese Regel wird bei deutschen Meisterschaften angewendet.Tanzturniere sind einem Reglement unterworfen. Sind in einer Startklasse zu wenig Teilnehmer, dürfen die Startklassen zusammengelegt werden. Dazu ist aber eine Genehmigung des Landes- oder Bundessportwarts erforderlich. Bei den Turnieren bewerten Wertungsrichter die Leistung der Tänzer. Um Punkterichter zu werden, braucht man eine Lizenz. Die Tänzer werden nach verschiedenen Kriterien bewertet. Die Harmonie der Bewegungen spielt genauso eine Rolle wie die Bewegungen zur Musik. Der Ausdruck des Tanzes ist ebenfalls ein Punkt, der bei der Bewertung beachtet wird. Bei einigen Tänzen fällt die Entscheidung leicht, lateinamerikanische Tänze sind relativ schwer zu bewerten, da der Bewegungsablauf schnell erfolgt. Die Punkterichter müssen daher besonders gut auf die Hüftbewegungen achten. Die Teilnahme an einem Tanzturnier ist sicher ein aufregendes Erlebnis. Auch wenn man nicht gewinnt, bleibt die Freude am Tanzen ungetrübt.