Stretch and Shape

Im Alltag ist man hektischen und stressigen Situationen ausgesetzt. Es ist zu wenig Zeit, um regelmäßig Ausgleichssport zu betreiben. Die Folge davon sind Verspannungen, die zu Kopfschmerzen und Verdauungsproblemen führen können. Auch Burn-out ist ein Symptom. Schlaflosigkeit, die ebenfalls durch Stress entstehen kann, ist auf die Dauer ungesund und setzt dem Körper zu. Um den Körper und auch den Geist wieder in Einklang zu bringen, muss man etwas tun. Eine neuartige Methode um beides zu vereinen ist Stretch & Shape.Stretch and Shape ist Fitness für Geist und Körper. Durch spezielle Übungen wird der Körper gedehnt und gestrafft. Man bekommt dadurch mehr Beweglichkeit, die Haltung verbessert sich genauso wie die Konzentration. Man muss sich voll und ganz auf die Bewegungen, die man ausführt, konzentrieren, daher bleibt keine Zeit, um an die Probleme des Alltags zu denken. Der Kopf wird frei. Übt man Stretch and Shape aus, braucht man nicht viel. Es ist keine spezielle Sportbekleidung notwendig, Leggins und T-Shirt genügen. Eventuell braucht man eine Matte. Die Übungen können überall durchgeführt werden, egal ob zu Hause oder in der freien Natur.Stretch and Shape beinhaltet mehrere Punkte. Zum einen ist der Schwerpunkt, den eigenen Körper wahrzunehmen und Ruhe zu finden. Danach beginnt das Aufwärmen. Es kann zwischen 4 und 8 Minuten dauern. Dabei werden die Sehnen gedehnt und die Muskeln gelockert. Stehübungen, die ca. 11 Minuten dauern, fördern den Gleichgewichtssinn. Danach wird mit den eigentlichen Übungen begonnen. Erst werden genau die Körperbereiche angesprochen, an denen man Probleme hat. Bei Personen, die eine sitzende Tätigkeit verrichten sind das Rücken, Schultern und Nacken. Die Übungen dauern im Durchschnitt zwischen 10 und 12 Minuten. Zum Schluss erfolgt eine Phase der Entspannung. Am besten ist es, wenn man sich von einem Trainer beraten lässt. Der weiß genau, welche Übungen für gestresste Personen besonders wirksam sind.