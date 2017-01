Straffe Brüste - toller body

Nach der Schwangerschaft und der Stillzeit beklagen sich die meisten Frauen, dass ihr Busen darunter gelitten hat, er ist schlaff geworden. Um ihn wieder gut aussehen zu lassen, ist keine Operation notwendig. Einige Übungen, die regelmäßig durchgeführt werden, helfen dabei, die Oberweite wieder perfekt aussehen zu lassen. Ein Gang in das Fitnessstudio ist ebenfalls nicht notwendig, alle Übungen sind zu Hause durchzuführen. Als einziges Hilfsmittel benötigt man 2 volle Getränkeflaschen, diese ersetzen Hanteln.Für die erste Übung holt man sich 2 Getränkeflaschen. Diese nimmt man in die Hand und stellt sich mit leicht gegrätschten Beinen und gebeugten Knien hin. Die Ellenbogen hält man in rechtwinkelig in Höhe der Schulter. Danach werden die Hände mit den Flaschen vor dem Kopf zusammengeführt. Diese Übung wird 10 Mal wiederholt, jeweils 3 Mal am Tag. Für eine weitere Übung nimmt man die gleiche Grundposition ein, allerdings ohne Wasserflaschen. Hände und Ellenbogen werden fest aneinander gedrückt. Diese Übung soll man 8 Mal wiederholen. Händedrücken hilft ebenfalls, um den Busen zu straffen. Die Ellenbogen sind angewinkelt und die Handflächen werden in Brusthöhe zusammengepresst. Die Spannung wird einige Zeit gehalten, dann gelockert. Empfohlen wird, diese Übung 5 Mal zu wiederholen.Die Bewegung des Holzhackens nachzuahmen sorgt für einen strafferen Busen. Dazu kommt eine halb mit Wasser gefüllte Flasche, alternativ auch ein mit Flüssigkeit gefüllter Aluminiumstab, zum Einsatz. Dieser wird über Kopf gehalten und schnell nach unten geführt. Der Oberkörper bleibt dabei aufrecht. 12 Mal sollte die Übung wiederholt werden. Ein Theraband, das man in Sportgeschäften erhält, braucht man für eine weitere Übung. Das Band wird in Brusthöhe gehalten und abwechselnd gedehnt und gelockert. Zieht man das Übungsprogramm konsequent durch, wird man schon nach einiger Zeit merken, dass sich der Busen gestrafft hat. Diese wenige Zeit, die man für die Übungen braucht, sollte man auf jeden Fall investieren, um sein Dekoltee wieder ansehnlich und straff zu machen.