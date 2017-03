Stimmungsmacher - die richtige Sportart

Wenn es draußen wärmer wird, steigt die Lust sich im Freien zu bewegen. Viele sind auf der Suche nach einer geeigneten Sportart. Erst einmal sollte man sich die Frage stellen, warum man Sport betreiben möchte. Erwartet man sich dadurch Entspannung und Stressabbau oder möchte man ein paar Kilos verlieren. Ebenfalls kommt es darauf an, ob man ein Sportneuling ist, oder schon eine Sportart ausgeübt hat. Ein Punkt, auf den nicht vergessen werden darf, ist die derzeitige Gesundheit. Leidet man unter Problemen mit den Knien, ist Joggen nicht die passende Sportart. Radfahren oder Schwimmen hingegen sind ideal, denn sie schonen die Gelenke und stärken die Muskeln.Ein weiterer Aspekt bei der Auswahl der Sportart ist der, ob die Familie integriert werden soll. Als Familiensport eignet sich Radfahren genauso wie Schwimmen, Wandern oder Walken. Es zählt auch der Spaß, schließlich sollte man den Sport gerne betreiben und ihn nicht als lästiges Übel empfinden. Gymnastik ist der ideale Sport für Einsteiger. Man braucht auch kaum eine Ausrüstung dafür, Jogginghose oder Leggins und T-Shirt genügen. Mit gezielten Übungen baut man langsam Muskeln auf und es findet eine Dehnung der Sehnen statt, die Gelenkigkeit wird gesteigert.Berufstätige sollen sich überlegen, welche Sportart sich in den Alltag integrieren lässt. Schließlich muss der Sport mehrmals pro Woche betrieben werden, ihn nur am Wochenende auszuüben bringt nicht viel. Jeder muss seine Schwächen erkennen können, um die richtige Sportart zu finden. Wer Probleme mit der Koordination hat, sollte keinesfalls skaten. Steigt man neu in den Sport ein, ist es hilfreich einen Trainer zu haben, der Tipps gibt. Man kann sich auch einer entsprechenden Sportgruppe anschließen. In der Gruppe macht Sport noch mehr Spaß und man lernt neue Leute kennen. Bevor man sich für eine Sportart entscheidet, muss man sich vom Arzt durchchecken lassen. Er stellt auch fest, ob man den Sport ausüben darf