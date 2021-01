Step-Aerobic - intensiver Dauerbrenner für Abnahmewillige

Wer schon einmal einen Kurs in Step-Aerobic in einem Fitnessstudio gebucht hat, weiß: Mit diesem Sport kann man abnehmen! Allerdings sollte man auch hier auf einige Dinge achten.Step-Aerobic ist eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining mit Stretching-Anteilen. Man trainiert mit dem Step-Board oder der Step-Plattform. Dies ist eine kleine Fußbank aus Kunststoff. Ganz gleich, ob Sie einen verspannten Nacken oder Stress im Büro haben - ob Sie mit Step-Aerobic abnehmen oder Ihrem schmerzenden Rücken etwas Gutes tun möchten: Sie haben die ideale Therapie gefunden.Dauerhaftes Auf- und Absteigen, unendlich viele verschiedene Schrittkombination, intensive Arbeit der Arme, begleitet von fetziger Musik - das motiviert, bringt Spaß an der Bewegung und trainiert unser Herz-Kreislauf-System. Wenn Sie mit Step-Aerobic abnehmen möchten, sollten Sie sich auf die Ausdauer konzentrieren, da so am meisten Kalorien verbrannt werden.Wie funktioniert das?Während eines sehr intensiven kurzen Trainings benötigt unser Körper in kurzer Zeit viel Energie. Er spaltet Kohlenhydrate, um diese Energie möglichst schnell zu erhalten. Anders ist dies, wenn wir mit niedrigen energetischen Anforderungen längere Zeit trainieren. Unser Organismus greift auf Fette zurück und wir nehmen wirklich ab.Bei der Step-Aerobic sollten Sie also darauf achten, dass das Trainingsprogramm nicht zu intensiv ist. Dafür trainieren Sie über einen längeren Zeitraum. Viele Experten gehen davon aus, dass die Fettverbrennung im Körper des Menschen nach etwa 10 bis 20 Minuten einsetzt. Meist beginnt eine Aerobic-Stunde mit etwa 10 Minuten Aufwärmen. Es wird gedehnt und gestrecht und so der Kreislauf angeregt. Dann folgen die eigentlichen Aerobic-Übungen und zum Schluss ein etwa 10 Minuten langer Dehnteil.Step-Aerobic hat im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten einen großen Vorteil: Es schont die Gelenke und ist so idealer Ausdauersport. Wenn Sie als Anfänger unsicher sind, sollten Sie sich vor Beginn eines Kurses von einem Arzt auf Sporttauglichkeit untersuchen lassen. So können Sie mit viel Spaß und voller Elan ihre Erfolge beim Abnehmen und beim Sport genießen.