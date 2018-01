Sportlich - nachhaltige Gewichtsreduktion

Eine Reduktion des Gewichts ist nur dann erfolgreich, wenn man ausreichend Sport betreibt. Doch nicht jede Sportart ist geeignet, um einige Kilos abzunehmen. Für Personen, die an Übergewicht leiden und eventuell auch Probleme mit den Knien und Gelenken haben, ist Walking gut. Langsam gewöhnt man sich an die Bewegung, das Tempo kann individuell auf die eigene Fitness abgestimmt werden. Walking ist jedoch nicht mit Spazierengehen gleichgestellt, für den Sport braucht man die richtige Technik. Während einer Stunde Walken verbraucht man rund 400 Kalorien.Im Sommer ist Skaten gut, um Kalorien zu verbrennen.. Dabei werden auch die Oberschenkel- Rücken- und Hüftmuskeln gestärkt. Damit das Verletzungsrisiko minimiert wird, sollte eine Schutzausrüstung, bestehend aus Helm, Knie- Handgelenks- und Ellenbogenschützer getragen werden. Das Skaten stärkt auch den Gleichgewichtssinn. Beim Skaten hat man nicht nur Spaß, man verbrennt auch an die 400 Kalorien in der Stunde. Besonders beliebt und ein Sport für die ganze Familie ist das Radfahren. Es ist eine Ausdauersportart, bei der man über 400 Kalorien pro Stunde verbrennt. Ein Radausflug mit der Familie bietet sich daher an.Gelenksschonend ist das Schwimmen. Daher ist dieser Sport besonders gut für Personen geeignet, die an starkem Übergewicht leiden. Beim Schwimmen wird die gesamte Muskulatur gestärkt, man verbrennt beinahe 450 Kalorien pro Stunde. Nordic Walking gehört ebenso zu den Sportarten, die gelenksschonend sind. Durch den Einsatz der Stöcke wird auch der Oberkörper grainiert. Nordic Walking dient auch dazu, die Kondition aufzubauen. Bei dem Sport, den auch unsportliche Personen ausführen können, liegt der Kalorienverbrauch bei etwa 450 in der Stunde. Der Klassiker unter den Sportarten, mit denen Gewicht reduziert werden kann, ist das Laufen. Dabei sollte man aber bedenken, dass beim Laufen das rund 3-fache des eigenen Körpergewichtes auf die Knie- und Fußgelenke wirkt. Laufen ist daher für Personen geeignet, die keine Probleme mit den Gelenken haben. Beinahe 550 Kalorien werden beim Laufen verbrannt.