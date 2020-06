SPORT

Sport im Sommer bei Hitze

Wenn die Abende im Sommer wieder länger werden und es draußen noch hell und schön ist, gehen viele Sportbegeisterte zum Trainieren raus an die frische Luft. Jedoch gibt es hier, gerade für Einsteiger, einiges zu beachten.An heißen Sommertagen sollte zum Sporttreiben die Tageszeit, an der es am heißesten ist, unbedingt gemieden werden. Für sportliche Aktivitäten bieten sich hier die frühen Morgen- oder die späten Abendstunden an. Ist es während des Sporttreibens zu heiß, wird der Kreislauf belastet und Schwindel, Hitzschlag und Ohnmacht sind dann die unangenehmen Folgen. Anfänger und Fortgeschrittene sollten bei schweißtreibenden Sportarten immer auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Zum Durststillen eignet sich ein stilles Mineralwasser am Besten. Auch sollten hin und wieder kleinere Pausen eingelegt werden, damit der Körper etwas zur Ruhe kommen kann.Bei drückender und schwüler Hitze ist es von großem Vorteil, auch einmal auf seinen Körper zu hören und diesen keiner großen Belastung auszusetzen. An solchen Tagen, an denen das Wetter alleine schon den Körper belastet, sollte man einen ruhigen Spaziergang im Park oder Wald vorziehen. Denn wer seinem Körper zu viel zu mutet, wird schnell keine Freude mehr am Sport haben.Aber gleich, welche Sportart man im Sommer draußen ausüben möchte, sollte immer auf einen ausreichenden Sonnenschutz geachtet werden. Generell gilt immer, auch bei bedecktem Wetter, die Haut mit einer Sonnencreme mit einem ausreichend hohen Lichtschutzfaktor zu versorgen. Ebenfalls sollten Kopf und Augen vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt werden. Empfehlenswert ist es hier den Kopf mit einer Kappe oder einem Tuch zu schützen. Wer empfindliche Augen hat, sollte diese mit einer Sonnenbrille schützen. Hier gibt es bereits sehr schöne Modelle, extra für Sportler.Ideale Sportarten für den Sommer sind jene, die man im Wasser durchführen kann. Hier ist das Angebot groß und reicht von Schwimmen über Aquafitness bis hin zum Aquajoggen. Diese Sportarten eigenen sich besonders für diejenigen, die unter Übergewicht und Gelenkerkrankungen leiden.