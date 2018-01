Sport hilft mit dem Rauchen aufzuhören

"Schatz, ich geh zum Rauchen aufhören!". Was sich im ersten Moment als der Teil eines Witzes anhört, offenbart sich bei genauerer Betrachtung als eine durchaus reale Angelegenheit. Sport, so etwa das Joggen, kann den Ergebnissen einer Studie zufolge dabei helfen, weniger Lust auf Zigaretten und somit dem darin befindlichen Nikotin zu bekommen. Nun jedoch als Raucher darauf zu hoffen, dass wenn man heute mit dem Sport beginnt, damit eine langjährige Nikotinabhängigkeit einfach so endet, der wird sich zwar etwas enttäuscht sehen, doch betrachtet man sich die Ergebnisse der Studie genauer, werden interessante Aspekte zu dieser Thematik ersichtlich.Britische Wissenschaftler der Universität von Exeter ließen im Rahmen der Studienversuche zwanzig stark rauchende Probanden zunächst für 15 Stunden eine Rauchabstinenz durchführen. Anschließend wurden die Probanden in zwei Gruppen geteilt, bei der eine Gruppe zur "Sofagruppe" und die anderer zur "Radfahrergruppe" wurde. Im Folgenden mussten alle Studienteilnehmer unterschiedliche Bilder betrachten, die von den Motiven sowohl neutral als auch mit einem Bezug auf das Rauchen gehalten waren. Mittels speziellen Messgeräten verfolgten die Forscher die Augenbewegungen der Teilnehmer. Dank der involvierten Technik, konnten die Wissenschaftler im Anschluss aufzeigen, wie lange die Blicke auf den jeweiligen Bildern verweilt hatten. Anschließend wurde die eine Gruppe zum Ruhigsitzen auf dem Sofa gebeten und die andere Hälfte für fünfzehn Minuten zum Fahrrad fahren angehalten. Beide Probandengruppen mussten nach Ablauf der Zeit nochmals die Bilder betrachten, was zu dem Ergebnis führte, dass die Sportgruppe weitaus weniger den Blick an die Raucher-Bilder legten als es bei der Sofagruppe der Fall war.Nach Auswertung der Studienergebnisse, kamen die Wissenschaftler zu der Erkenntnis, dass bereits kurze sportliche Aktivitäten die Lust zum Rauchen vermindern können. Eine Erkenntnis, die somit auch vorangegangene Studien zu diesem Thema bestätigt, die ebenfalls schon herausgefunden hatten, dass kurze und intensive Trainingseinheiten die Rauch- und Nikotinlust dämpfen können. Weitere Studien sollen nun folgen und mehr Aufschluss darüber vermitteln, inwiefern sich durch längeren oder intensiveren Sport dieser Effekt noch verstärkt.Quelle: Chirurgie Portal