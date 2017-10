ERKäLTUNG

Sport bei Erkältung - wann ist eine Trainingspause sinnvoll

Im Volksmund heißt es immer: "Sport ist gesund". Doch was tun, wenn der Sportler hustet, niest und Halsschmerzen hat?Es ist richtig, dass Sport, egal welcher Art, die Abwehrkräfte des Körpers stärken und so auch vor einer Erkältung schützt. Doch bleibt es häufig nicht aus, das man sich in den Herbst- und Wintermonaten mit einer Erkältung ansteckt. Der Hals schmerzt, die Schleimhäute schwellen an, der Schnupfen setzt ein. Hinzu kommen noch Kopf und Gliederschmerzen.Sind die Erkältungssymptome nicht so schlimm ausgeprägt, hegt manch ein Patient den innigen Wunsch sich trotz der Erkältung etwas zu bewegen. Doch ist der Gang ins geliebte Fitnessstudio oder das Joggen jetzt wirklich angebracht oder schadet man seinem Körper eher mit der körperlichen Betätigung?Zunächst bleibt einmal zu sagen, dass der Körper, auch der eines Sportlers, durch die Erkältung angegriffen ist. Um die Erkältung nicht zu verschleppen, sollte man daher grundsätzlich bei einer auch noch so harmlos erscheinenden Erkältung auf das Training verzichten. Denn ist einer Erkältung erst einmal verschleppt, so endet sie meistens mit einer längeren Bettruhe und einer schwereren Erkrankung.Jedoch sind sich die Experten einig, dass leichte Anstrengungen erlaubt sind. Hierzu zählt beispielsweise ein Spaziergang an der frischen Luft. Dieses kann die Genesung sogar beschleunigen und unterstützen. Sollte sich aber eine erhöhte Temperatur oder hohes Fieber einstellen, ist auch der Spaziergang strikt untersagt.In jedem Falle sollte man auf seinen Körper hören. Schmerzende Glieder und Unwohlsein sind eindeutige Signale, hier sollte auf ein strammes Training verzichtet werden. Wer erkältet ist und einen falschen Ehrgeiz an den Tag legt, wird häufig mit einer langen Bettruhe bestraft. Gerade die Infekte der Atemwege sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Wer absolut nicht auf sein Training verzichten möchte, sollte sich mit seinem Hausarzt kurzschließen. Der Check-up beim Hausarzt wird einem dann verraten, ob man das Training fortsetzen kann oder ob man lieber eine Trainingspause einlegen sollte.