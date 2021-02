Speckröllchen wegtrainieren

Die häufigsten Problemzonen sind der Bauch, die Beine und der Po. Damit man diese Körperteile fettfrei und straff bekommt, sind spezielle Übungen notwendig. Das ideale Training besteht aus einer Kombination aus Ausdauertraining und Work-out. Unterstützend dabei wirken Pflegeprodukte für diese Körperregionen. Ein Training besteht aus 3 Bausteinen, zum einen gehört das Work-out dazu, ebenso wie Ausdauertraining und die Ernährung. Mit dieser Kombination bekommt man die Fettpolster schnell weg.Das Ausdauertraining sollte aus leichtem Joggen bestehen, das 2-mal pro Woche durchgeführt wird. Das ideale Lauftempo kann jeder selbst herausfinden, denn man sollte sich beim Laufen noch unterhalten können, ohne dabei außer Puste zu geraten. Während des Trainings sollte man auch die Ernährung umstellen. Alkohol, Zucker, Hülsenfrüchte, Rohkost und fettige Nahrung sind in dieser Zeit tabu. Das Gemüse sollte gedünstet werden, dazu kann man mageres Fleisch essen. Die Nahrung muss gründlich gekaut werden. Als Getränk eignet sich klares Wasser, wovon man 2-3 Liter täglich trinken soll.Für das Work-out braucht man keine speziellen Geräte, Übungen können zu Hause durchgeführt werden. Wer möchte, kann sich für das Training einen Gewichtsball besorgen, es eignet sich jedoch auch eine gefüllte Wasserflasche. Straffe Oberschenkel und einen knackigen Po bekommt man durch die spezial Kniebeuge. Man braucht ein Gewicht, das man in den ausgestreckten Händen hält. Man geht, wie bei einer normalen Kniebeuge in die Knie, hebt dann jedoch die Fersen. Die Übung sollte man 15-mal wiederholen. Aus dem Zirkeltraining kommt die sogenannte statische Beuge. Man stellt sich mit dem Rücken an eine Wand und rutscht langsam so weit hinunter, bis die Knie 90 Grad gebeugt sind. In dieser Position verharrt man mindestens 20 Sekunden. Für den Beckenlift legt man sich flach auf den Boden. Die Beine werden angezogen, der Po gehoben und ein Bein so weit in die Luft gestreckt, dass Oberkörper und Bein eine gerade Linie bilden.