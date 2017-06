Sommersportarten - gute Stimmung

So wie die Jahreszeiten ändern sich die Sportarten, die während des Jahres ausgeführt werden können. Im Sommer werden andere Arten von Sport betrieben, als in der kalten Jahreszeit. Die wohl beliebteste Sommersportart ist der Wassersport. Schwimmen macht nicht nur Spaß, es ist eine Sportart, die die Gelenke schont. Geeignet ist es für jede Altersgruppe und auch für übergewichtige Personen ist Schwimmen der ideale Sport. Am Rande des Schwimmbeckens bieten viele Betreiber einen Sandplatz an, auf diesem wird Beachvolleyball gespielt. Das ist ebenfalls eine Sportart, die im Sommer betrieben wird.Radfahren erfreut sich großer Beliebtheit. Je nach Trainingsstatus kann man im Sommer mit dem Mountainbike seine Runden in verschiedenen Schwierigkeitsgraden absolvieren oder auch mit der Familie einen Ausflug mit dem Rad machen. Nimmt man Kleinkinder mit, die noch nicht selbst fahren können, muss ein geprüfter Kindersitz montiert werden. Helme schützen Erwachsene und Kinder vor schlimmen Kopfverletzungen. Große Seen oder Meere bieten die Gelegenheit zum Windsurfen. Etwas Geschicklichkeit braucht man, wenn man ein Segelboot steuern möchte. Auch das ist eine beliebte Sommersportart. Wer es gerne extremer und aufregender haben möchte, der wird sich für eine Raftingtour entscheiden. Dabei kann man unter verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen. Für Familien wird eher eine ruhige Variante gewählt.Mit den ersten Sonnenstrahlen beginnt wieder die Golfsaison. Ziel des Sports ist es, seinen Ball mit wenigen Schlägen in ein mehr oder weniger weit entferntes Loch zu schlagen. Golf ist eher ein ruhiger Sport, bei dem Konzentration gefragt ist. Das Gegenstück zum winterlichen Langlauf ist im Sommer das Inline Skaten. Auch hier darf auf die notwendige Schutzkleidung nicht vergessen werden. Es macht großen Spaß, auf 8 Rollen zügig dahinzugleiten. Ein gewisses Maß an Gleichgewicht und Bremstechniken sind bei diesem Sport erforderlich. Egal, welche Sommersportart man ausführt, auf den notwendigen Sonnenschutz muss geachtet werden, um keinen Sonnenbrand zu bekommen.