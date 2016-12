Skibrillen - filtern UV-Strahlung

Gute Skibrillen schützen die Augen des Trägers vor dem Sonnenlicht und Schnee. Sie gehören zur Grundausrüstung, wenn man Skifahrer ist. Durch das Tragen der Skibrille werden die Augen vor Wind und Wetter geschützt. Ohne Skibrille beginnen bei einer Abfahrt die Augen zu tränen, das führt zu einer eingeschränkten Sicht, Unfälle können leichter passieren. Skibrillen sind mit dunklen Gläsern versehen, sie wirken als Schutz und filtern schädliche UV-Strahlung. Der Schnee reflektiert das Sonnenlicht, daher ist es in Skigebieten immer viel heller. Verzichtet man auf eine getönte Skibrille, kann das zur Schneeblindheit führen. Um bei einem Sturz Verletzungen an den Augen zu vermeiden, ist die Brille aus bruchsicherem Kunststoff gefertigt.Eine Skibrille wird mittels Gummizug am Kopf bzw. am Helm befestigt. Helme verfügen über eine zusätzliche Befestigung, damit die Brille am glatten Material nicht verrutschen kann. Um sie auf die passende Größe einstellen zu können, ist das Band verstellbar. Druckstellen werden vermieden, da die Brille über eine Schaumstoffpolsterung verfügt. Da sich Kondenswasser bilden könnte, hat eine Skibrille Lüftungsschlitze, ein Beschlagen wird verhindert. Brillenträger haben sehr oft das Problem, dass sie keine passende Skibrille finden, die über die optische Brille getragen werden kann. Wer auf das Tragen einer Brille angewiesen ist, kann sich eine Skibrille mit optischen Gläsern besorgen.Eine Skibrille als Geschenk ist keine gute Idee, denn die Brille muss passen. Sie darf weder zu fest noch zu locker sitzen. Das Gesichtsfeld darf durch das Tragen der Skibrille nicht eingeschränkt sein. Der Sporthandel bietet eine große Auswahl an Brillen. Der Kunde kann in Ruhe verschiedene Modelle ausprobieren. Keinesfalls darf die Skibrille drücken. Wichtig ist es auch, dass die Brille über einen UV-Schutz verfügt. Skibrillen mit einer doppelten Scheibe beschlagen nicht so leicht, sind daher zu bevorzugen. Der Preis sollte beim Kauf der Skibrille keine übergeordnete Rolle spielen, wichtig sind Funktion und Passform.