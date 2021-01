WINTERSPORT

Ski oder Snowboard geklaut - welche Versicherung zahlt?

Gibt es etwas Schöneres, als beim Wintersport eine kurze Pause auf einer Alm einzulegen? Leckeres Essen genießen und einen warmen Glühwein trinken und das alles kombiniert mit einem tollen Berg-Panorama und Sonnenschein. Nach dieser erholsamen Pause soll es dann weitergehen, doch was ist das? Die Skier sind weg!!!Kein seltener Fall wie Studien bewiesen haben. Etwa jede halbe Stunde wird in den großen Skigebieten ein Ski seinem Besitzer geklaut. Aus diesem Grunde bieten viele Versicherungen eine sogenannte Ski-Versicherung an. Doch was genau decken diese Versicherungen ab?Hier muss der Versicherungsnehmer genau die Policen vergleichen, denn diese sind von Versicherung zu Versicherung sehr unterschiedlich. Häufig werden sogenannte Rundum-Pakete angeboten. Diese beinhalten Diebstahl, Unfall, Skibruch, eine Haftpflichtversicherung und / oder eine Rechtschutzversicherung. Doch bei genauerem Hinsehen sind einige der genannten Risiken bereits durch andere bestehende Versicherungen gut abgedeckt.Auch das Kleingedruckte der Versicherungspolice sollte von dem Versicherungsnehmer immer genau unter die Lupe genommen werden. Man braucht nämlich keine Versicherung abzuschließen, wenn diese bei dem Verlust der Skier nur zahlt, wenn diese auch verschlossen gelagert und aufbewahrt wurden. Bei einer kurzen Pause auf der Alm ist es doch eher seltener, dass man seine Skier wegschließen kann.Doch wie kann man eine Skiversicherung umgehen? Wesentlich sinnvoller ist es, bei einer kurzen Pause seine Ausrüstung und somit auch die Skier immer im Blick zu haben. Dieses ist jedoch nur möglich, wenn auf der Almhütte kein großer Menschenandrang herrscht. Stoßzeiten auf der Hütte wie beispielsweise mittags zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr und nachmittags zwischen und 15.00 Uhr und 16.0 Uhr sollte man daher lieber meiden.Möchte man sich jedoch auch einmal in das Getümmel stürzen, kann man einen kleinen Trick anwenden. Stellt man die Skier getrennt voneinander ab, so haben Diebe es schwer. In der Regel klauen diese nur Paare und kein Dieb der Welt wird in aller Seelenruhe noch lange nach dem anderen Ski suchen, um diesen dann zu klauen. Eine sehr wirkungsvolle Methode.