FRAUEN UND SEXUALITÄT

Sex im Freien wird bestraft

Outdoor Sex erfreut sich immer größter Beliebtheit. Das prickelnde Gefühl, die Sonne auf der Haut zu spüren, während man unter freiem Himmel mit dem Liebsten Sex hat und gleichermaßen noch vom Vogelgezwitscher umgeben ist, ist schon gigantisch. Viele Paare verlagern nicht nur aus diesem Grund ihr sexuelles Vergnügen nach draußen, denn letztendlich spielt der Kick, DABEI entdeckt zu werden, eine große Rolle. Es kann schließlich selbst auf der abgelegensten Lichtung urplötzlich ein Wanderer erscheinen, um Rast zu machen. Was jedoch, wenn er dann ein Liebespaar voll in Aktion erlebt?Paare, die es vorziehen, in der Öffentlichkeit Sex zu haben, sind sich der Tatsache nur zu bewusst, dass es verboten ist - immerhin gilt dieses erotische Delikt als "öffentliches Ärgernis". Der eventuelle Wanderer, welcher ein Pärchen beim sexuellen Akt erlebt, wird sich mit Sicherheit nicht beschweren.Anders verhält es sich, wenn Paare sich in die enge Umkleidekabine zwängen, um ihre sexuelle Lust auszuleben. Sex in öffentlichen Verkehrsmitteln kann ebenfalls sehr erregend sein. Doch der Spaß kann schnell vergehen, wenn die Beamten eingreifen und diesem ein abruptes Ende bereiten. Koitus Interrupts auf die heftige Art sozusagen. Kein Paar möchte dies wohl gerne erleben. Zumal diese Angelegenheit auch noch recht teuer werden kann, denn immerhin handelt es sich um einen groben Verstoß gegen den § 183a - Erregung wegen öffentlichen Ärgernisses.Wer offenkundig in öffentlichen Parkanlagen, Gebäuden und Verkehrsmitteln sexuelle Handlungen vollzieht, wo andere Personen diese eindeutig sehen und erkennen können, dann ist dies schon kein einfaches Delikt mehr, welches mit einer Geldstrafe geahndet wird. In solch einem Fall kann sogar eine Freiheitsstrafe von einem Jahr Haft drohen.Wer also auf ein erotisches Outdoor Abenteuer nicht verzichten möchte, Spaß am Sex in der freien Natur hat oder in der Öffentlichkeit an sich, der sollte ganz genau Obacht geben, wo er sich niederlässt, damit es kein böses Erwachen gibt.