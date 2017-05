Segelschule - Knotenkunde und Nautik

In einer Segelschule lernt man die Grundbegriffe des Segelns. Es werden Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Nach erfolgreichem Kursbesuch wartet auf den Segler eine Prüfung, ist diese bestanden, bekommt er den Segelschein. Segelschulen findet man an größeren Gewässern, etwa an Seen oder am Meer. Die Segelschulen verfügen über eine eigene Flotte. Dort wird auf kleinen oder großen Booten unterrichtet. Der Segelschüler bekommt die notwendige Ausrüstung für das Segeln von der Schule gestellt. Er benötigt nur eine wasserdichte Jacke, Sonnenschutz und weiße Schuhe, deren Sohle abriebfest sein muss.Lehrer, die an der Segelschule unterrichten, sind erfahrene Segler, die einen Ausbilderschein haben. Gegliedert ist der Unterricht in einen praktischen und theoretischen Teil. Im theoretischen Teil bekommt der Schüler die Grundlagen des Segelns vermittelt. Knotenkunde ist ebenfalls ein Unterrichtsfach, genauso wie Nautik, Navigation und Wetterkunde. Da auch auf dem Wasser Verkehrsregeln gelten, muss der Schüler die Ausweich- und Vorfahrtsregeln lernen. Im praktischen Teil lernt der Schüler, wie er Seekarten richtig verwendet. Er bekommt beigebracht, wie er Wendemanöver absolviert und das Boot richtig verankert. Nach einem absolvierten Segelkurs hält er den Segelschein in den Händen. Je nach Art des Segelscheins kann er auf nationalen oder internationalen Gewässern segeln.Nur selten findet man Segelschulen in Großstädten abseits eines Gewässers. Ist das jedoch der Fall, fahren die Schüler für den praktischen Unterricht gemeinsam an den See oder ans Meer. Segelschulen bieten Intensivkurse an. Diese dauert etwa 2 Wochen. Wer nicht so viel Zeit an einem Stück aufbringen kann, wird eine Segelschule wählen, die länger dauernde Kurse anbietet. Der Unterricht besteht aus einzelnen Modulen. Der Schüler kann immer, wenn er dazu Zeit hat, einen betreffenden Unterrichtsteil besuchen. Hat er alle Module durch, bekommt er den Segelschein. Die Lerninhalte werden vom Deutschen Segler-Verband, dem DSV; festgelegt. Nach diesem Plan müssen sich alle Segelschulen richten.