SCHWITZEN

Schwitzende Sportler sind topfit

Sportliche Aktivitäten sind gesund, und dass man dabei ins Schwitzen kommt, ist ein natürlicher Vorgang des Organismus, um die ansteigende Wärme im Körper abzuleiten. Oftmals könnte man bei diesem Thema annehmen, dass trainierte Sportler weniger schwitzen, was sich allerdings bei einer genaueren Betrachtung als ein Trugschluss erweist. Wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge, transpirieren Sporttreibende mehr, allerdings unter dem Aspekt, dass das Schwitzen einen positiven Faktor in Sachen Fitness darstellen kann.Was verbirgt sich hinter einem Mehr an Schweißabsonderung bei Sportlern und weshalb wirkt sich das Schwitzen durchaus positiv auf die sportlichen Leistungen aus? Fragen, auf die im Zentrum für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln aufschlussreiche Antworten gefunden wurden. So konnte herausgefunden werden, dass bei vergleichbaren körperlichen Belastungen wie etwa ein Treppensteigen in den sechsten Stock, Sportler zwar mehr schwitzen, jedoch ein besseres Leistungsvermögen aufzeigen als es bei untrainierten Menschen der Fall ist. Zudem findet sich ein großes Plus einer regelmäßigen Sportlichkeit in der Tatsache, dass die Temperaturregulation deutlich verbessert ist, was sich sehr gut an dem Beispiel des Saunagehens erkennen lässt.Bei Anfängern ist ein Saunagang bezüglich der körperlichen Belastung anfangs hoch und die Regulierung der ansteigenden Körperwärme zunächst sehr gering. Demgegenüber stehen die erfahrenen Saunagänger, die bereits nach wenigen Minuten in der Saunakabine aus allen Poren schwitzen. Ähnlich verhält sich dieser Vorgang zwischen Sportlern und Nicht-Sportlern. Der menschliche Organismus erzeugt durch den Verbrennungsvorgang der Energie Wärme, die wiederum in den Zellen produziert wird und das umso mehr, wenn die Intensität und Zeitspanne des Trainings angehoben wird. Damit die Leistungsfähigkeit jedoch nicht unter den Temperaturanstieg leiden muss, wird von dem Organismus durch eine gestiegene Schweißabsonderung das Mehr an Wärme abgeleitet.Da weder der Organismus noch die Zellen selbst eine große Hitze vertragen können, ist dieser Vorgang des Schwitzens die Basis für einen rundlaufenden Stoffwechselmotor. Als sportlich aktiver Mensch, funktioniert dieser Vorgang deutlich besser, was sich eben in einer raschen Schweißabsonderung zeigt, die bei Sportlern pro Stunde bis zu drei Liter betragen kann. Folglich ist ein Vielschwitzen kein konkreter Hinweis darauf, dass das Sportreiben zu anstrengend ist, sondern viel häufiger ein Indiz dafür, dass der Motor des Stoffwechsels seinen gesunden Lauf nimmt.