Schwimmflossen - schneller abtauchen

Benutzt man im Wasser Schwimmflossen, kann man sich schneller fortbewegen. Die Schwimmflossen bestehen aus einem sogenannten Flossenblatt und dem Fußteil, der die Form eines Schuhs hat. Diese Art wird auch Badeflossen genannt. Fersenbandflossen hingegen bestehen nur aus dem Flossenblatt, befestigt werden sie um die Ferse. Schwimmflossen werden normalerweise aus Gummi oder PVC hergestellt. Spezielle Schwimmflossen für Sportler, die im Kampfsport tätig sind, können auch aus Kohlenstofffaser oder Glasfaser bestehen. Für nahezu jeden Schwimmstil gibt es die passenden Schwimmflossen. Beim Delfinschwimmen werden Monoflossen benutzt. Das ist eine einzige Flosse, die Platz für beide Füße bietet.Wer im Schwimmbad oder an einem See trainieren möchte, wird eine klassische Schwimmflosse verwenden. Es ist ein Einsteigermodell, das man bereits ganz günstig bekommt. Für das Tauchen sind normale Schwimmflossen nicht geeignet, da man mit dem Neoprenanzug in die Flosse steigen müsste. Für den Tauchsport eignen sich Fersenbandflossen. Für den Taucher ist es leichter, die Schwimmflossen anzuziehen. Außerdem kann er, wenn er im kalten Wasser tauchen möchte, noch spezielle Taucherfüßlinge tragen. Die Schwimmflosse für das Delfinschwimmen ähnelt dem Schwanz eines Delfins. Die Füße stehen in der Schwimmflosse nebeneinander. Mit einer Monoflosse können geübte Delfinschwimmer hohe Geschwindigkeiten erreichen.Um beim Schwimmen weniger Kraft zu verbrauchen, werden sogenannte Split Fins getragen. Bei dieser Variante der Schwimmflossen ist das Flossenblatt in der Mitte geteilt. Schwimmer müssen nicht mehr den breiten, sonst üblichen Beinschlag ausführen. Von Rettungstauchern wird die Rescue Fins verwendet. Diese Schwimmflossen sind aus leichtem Fiberglas gefertigt, sie ermöglichen es dem Taucher, den Verunfallten schnell zu erreichen. Diese Flossen haben sich auch im Wettkampfsport durchgesetzt. Am bekanntesten sind die sogenannten Flap Fins. Diese werden auch Schwimmschuh genannt. Sie werden hauptsächlich für das Brustschwimmen benutzt. Durch das Tragen dieser Schwimmflossen bekommt der Schwimmer ein Gefühl dafür, wie er die Beine optimal einsetzt, um zu dem notwendigen Vortrieb zu kommen.