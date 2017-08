Schritt für Schritt sportlicher werden

Sport, in Maßen betrieben, ist gesund. Außerdem kann er durch die Freisetzung von Endorphinen glücklich machen. Ein weiterer Vorteil körperlicher Betätigung ist die soziale Komponente, denn Sport fördert zwischenmenschliche Kontakte. All das ist bekannt und dennoch lassen sich manche Menschen nur ungern von ihrer gemütlichen Couch weglocken, die eine geradezu magische Anziehungskraft zu besitzen scheint.Eingefleischte Couch-Potatoes werden sich kaum über Nacht in Sportfreaks verwandeln. Wer hin und wieder seine Faulheit überwindet und sich zu mehr Bewegung aufrafft, wird aber mit der Zeit ganz von alleine merken, dass er sich damit etwas Gutes tut und sogar richtige Freude an körperlicher Betätigung erfahren. Man muss es auch nicht gleich soweit treiben, dass der Körper vor Schweiß trieft, um festzustellen, das Bewegung den Kreislauf stärkt und dabei hilft, Stress abzubauen.Man kann langsam damit beginnen, immer mehr Bewegung in das eigene Leben zu bringen. Ein guter Einstieg ist es, nicht mehr direkt auf dem Firmenparkplatz, sondern zwei Kilometer davon entfernt zu parken, und den letzten Rest des Weges zu Fuß zu gehen. Auch, die Treppen zu Fuß hoch zu steigen anstatt mit dem Aufzug zu fahren, bringt Bewegung in das tägliche Leben.Zwischen Körperhaltung und der Gemütszustand besteht ein enger Zusammenhang, und zwar wechselseitig. Ebenso, wie sich gute oder schlechte Laune an einer aufrechten oder gebeugten Haltung ablesen lässt, wirkt sich auch die Haltung darauf aus, wie wir uns fühlen. Wer bewusst dagegen angeht, sich im wahrsten Sinne des Wortes hängen zu lassen, wird sich automatisch besser fühlen. Also: immer schön den Rücken gerade halten.Regelmäßiges Ausdauertraining wirkt regulierend auf den Blutdruck und stärkt das Immunsystem. Dabei ist es nicht etwa erforderlich, völlig aus der Puste zu geraten. Wer sich nicht mit Jogging anfreunden kann, sollte es einmal mit schnellem, zügigem Gehen versuchen. Wenn die Pulswerte zwischen 110 und 130 liegen, hat man das optimale Tempo für ein effektives Training. Krafttraining ist auch gut, dazu braucht man aber nicht unbedingt ins Fitness-Studio zu gehen. Zwei gefüllte Wasserflaschen sind ebenso geeignet wie Zwei-Kilo-Hanteln. Für Sit-Ups braucht man überhaupt keine zusätzlichen Hilfsmittel.