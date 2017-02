Schneegehen - gesundes Abhärten

Das Schneegehen im Winter stärkt das Immunsystem. Idealerweise läuft man barfuß im Neuschnee. Pfarrer Sebastian Kneipp empfahl schon das Schneegehen, um den Köper zu stärken und abzuhärten. Diese Art der Abhärtung gehört zu den alternativen Heilmethoden. Barfußlaufen ist generell gesund, führt man es im Winter durch, wird der Organismus gestärkt. Durch das Schneegehen wird nicht nur das Immunsystem gestärkt, sondern auch die Durchblutung gefördert. Die richtige Technik ist auch wichtig, so sollte man im Storchenschritt durch den Neuschnee laufen. Bevor man jedoch mit dem Schneegehen beginnt, sollten die Füße aufgewärmt werden.Zu Beginn reicht es, wenn man zwischen 30 und 60 Sekunden durch den Schnee geht. Später kann man die Zeit verlängern. Nach dem Schneegehen sollte man sich die Füße gut trocken reiben und warme Fußbekleidung anziehen. Personen, die leicht frieren, werden bemerken, dass sie durch regelmäßiges Schneegehen nicht mehr so schnell frieren. Ist kein sauberer Neuschnee vorhanden, wie es in Städten oft der Fall ist, kann man eine Alternative anwenden. Dazu gibt man etwa 10 cm hoch eiskaltes Wasser in die Badewanne. Wer es eisig kalt möchte, kann auch noch Eiswürfel dazugeben. Um ein Ausrutschen zu verhindern, sollte eine Antirutschmatte in die Wanne gelegt werden. Man stakt etwa 2 bis 3 Minuten in dem Wasser, wobei ein Fuß immer komplett aus dem Wasser gehoben wird. Um einen Effekt zu erzielen, führt man dies 2-mal pro Woche durch.Besser ist es natürlich, im frischen Schnee zu gehen. Der maximale Aufenthalt im Schnee lässt sich durch eine einfache Faustformel errechnen, nämlich 10 Minuten, geteilt durch die Zahl der Minusgrade. Bei minus 2 Grad sollte man nicht länger als 5 Minuten barfuß im Schnee laufen. Personen, die an Nierenerkrankungen leiden, sollten vorher den Arzt befragen, ob für sie das Schneegehen geeignet ist. Bevor man das Schneegehen betreibt, sollten Krankheiten, die dagegen sprechen, ausgeschlossen werden.