TANZEN

Schmissige Standard-Tänze ganz schön sportlich

Sich im Takte der Musik zu drehen, war von Anbeginn der Menschheit ein Bedürfnis. Tanzen ist so alt wie die Menschheit selbst. Zunächst war der Tanz Vergnügen oder Ausdruck religiöser Gebräuche. Erst im 19. Jahrhundert wurde es auch zum Sport. Es entstanden Regeln, Tanzschritte wurden festgelegt und das zunächst doch sehr steife Umfeld geschaffen. Heutzutage ist der Standardtanz im Sport eine weniger steife Angelegenheit, dafür umso professioneller und anstrengender.Das Tanzen von Standardtänzen erfolgt wettbewerbsmäßig auf Turnieren. Es gibt Europa- und Weltmeisterschaften. Wer ein Turniertänzer werden möchte, kann das ab einer gewissen Qualitätsstufe nur als Profi tun. Tägliches Training der Tänze und viel Sport sind dazu zwingend erforderlich. Insbesondere die Ausdauer muss gestärkt werden. Wer als Tanzeleve anfängt, tut dies zunächst in Tanzschulen oder Tanzsportclubs. Dort wird er von professionellen Tanzlehrern nicht nur die Schritte und Schrittkombinationen erlernen, auch Umgangsformen, Höflichkeit, Nonchalantes und "immer lächeln" werden ihm anerzogen. Aber das kennt ja jeder von der Tanzschule selbst.Je nach persönlicher Entwicklung und Reifegrad kann der angehende Turniertänzer in den einzelnen Turniertanzklassen nach oben steigen. Die Einstufung, in welcher Turniertanzklasse er tanzen darf, erfolgt auf den Turnieren durch spezielle Preisrichter. Durch diese Einteilung in Turniertanzklassen, die es für die Standard- und lateinamerikanische Tänze gibt, wird gewährleistet, dass das Niveau der jeweiligen Tanzklasse gehalten wird und nur Tänzer mit etwa gleichwertigem Können antreten.Bereits weit vor dem Aufstieg in die Profitanzklassen ist der Turniertanzsport ein Fulltime-Job. Es empfiehlt sich beim Turniertanzsport auch, möglichst immer mit dem gleichen Tanzpartner zu arbeiten, da die Harmonie der beiden Tänzer ein wesentliches Merkmal der Preisbewertung ist.Heute zählen zu den Standardtänzen der Walzer, der Wiener Walzer, Foxtrott (Quickstepp) und der Slowfox. Von den Tänzern werden bei einem Turnier alle diese Tänze verlangt.