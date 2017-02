RÜCKENSCHMERZEN

Schmerz lass nach - Rücken stärken

Volksleiden Rückenschmerzen. Immer mehr Menschen klagen über chronische Rückenbeschwerden, die oftmals am Nacken beginnen und irgendwo an der Lende aufhören. Als Ursachen finden sich gleich mehrere Faktoren, so etwa bei einer Büroarbeit eine nicht ergonomische Sitzhaltung, deutlich starke körperliche Belastungen durch ein langes Stehen oder dem Tragen von Lasten, sowie der Abbau der wichtigen Bauch- und Rückenmuskulatur. Letztere stabilisieren die Wirbelsäule und helfen dabei nicht nur aufrecht gehen zu können, sondern vor allem auch möglichst schmerzfrei zu bleiben.Gerade die Rückenmuskulatur ist bei zahlreichen Menschen ein sträflich missachteter Bereich, der zu alledem auch noch auf die großen Muskelpartien reduziert wird. Dass jedoch die Musculi multifidii, rotatores und interspinales erst die konkrete Stabilisierung des Rumpfes ermöglichen, weiß hingegen kaum jemand. Hierbei handelt es sich um die kleinen Muskeln, die erst das gestrafte Netz der Muskulatur komplett machen und beim Dehnen, Beugen oder Strecken maßgeblich beteiligt sind. Umso wichtiger ist es, dass man diese Muskeln beim Training gezielt beachtet und somit auf Dauer deutlich die Rückenschmerzen eingrenzen kann.Der Rückenstrecker, links und rechts neben der Wirbelsäule als Strang sichtbar, besteht bei genauerer Betrachtung aus vielen kleinen und großen Muskeln. Die Verbindungen, als Trakt bezeichnet, befinden sich sowohl im Inneren als auch im sichtbar Äußeren und ziehen sich über die Lenden, Rippen, Becken oder auch den Nacken. Diese Muskeln konsequent im Training zu beachten stabilisiert jedoch nicht nur den Rumpf an sich, sondern kann auch deutlich zu einer Leistungssteigerung dazu beitragen. Letzteres ist zudem nicht nur für Sportler ein wichtiger Faktor, sondern auch für Nichtsportler, denn der Alltag verlangt ebenfalls in einer unterschiedlichen Intensität eine körperliche Leistung.Ergänzend zu einem gezielten Muskelaufbau am Rücken, sollte man allerdings auch die Bauchmuskulatur nicht vernachlässigen. Als wichtiger Bestandteil des Stützkorsetts der Wirbelsäule, besteht auch die Bauchmuskulatur aus mehreren kleinen und großen Muskeln, die schichtweise übereinander liegen. Ein Hauptaugenmerk sollte zudem auf die inneren und äußeren schrägen Bauchmuskeln geworfen werden, die für ein Beugen, Strecken oder auch Dehnen die ausschlaggebende Unterstützung leisten. Trainiert man dauerhaft und gezielt (am besten auch unter der Anleitung eines erfahrenen Trainers), wird man zumeist rasch feststellen, dass die Rückenschmerzen deutlich nachlassen und man eine sehr gute Prävention gegen neu auftretende Rückenbeschwerden ermöglichen kann.Quelle: Portal der Orthopädie