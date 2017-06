HAUTGESUNDHEIT

Sauna zu jeder Jahreszeit

Im regelmäßigen Turnus sich gezielt dem wohligen Schwitzen hinzugeben ist für viele Menschen eine aktive Gesundheitsvorsorge. Manch einer fragt sich, ob soviel Hitze im Sommer der ohnehin häufig gestressten Haut nicht schadet. Generell entspannt das Saunieren, regt den Kreislauf und Stoffwechsel an und senkt den Blutdruck.Für die Haut ist der Saunagang ein reines Verwöhnprogramm erster Güte. Die oberste Hornschicht quillt auf, die abgestorbenen Hautzellen lösen sich und der Körper wird gründlich gereinigt. Nicht umsonst kennt man in allen südlichen Ländern die Geheimnisse der Rituale wie beispielsweise auch im türkischen Bad, die die Haut sanft und schonend erstrahlen lassen. Durch die Aktivierung der Schweißdrüsen bei der gleichmäßigen Wärme und durch erneute Wassereinlagerung wird bei der sehr trockenen Haut die Struktur auch nachhaltig verbessert.Sauna und Sauna ist natürlich nicht das gleiche, je nach ihren Bedürfnissen sollten sie wählen, ob Dampfbad, die klassische Sauna oder eine Biosauna. Das Angebot ist auch in Deutschland breit vertreten. Jede Sauna hat ihr eigenes Klima und entfaltet auf den Saunagänger eine spezielle Wirkung. Heute erfreuen ganze Saunalandschaften ihr dankbares Publikum. Dabei präsentieren sich die Anlagen in Wohlfühloasen mit einladenden Ruhezonen, sei es in organischen Formen im natürlichen Umfeld oder im extravaganten und innovativen Design mit Farblichtbädern. Den Wünschen sind kaum Grenzen gesetzt. Manche leisten sich auch eine Wellness Zone im eigenen Haus.Quelle: Portal der Haut