Sauerstoffwasser - Top oder Flop

Ganz neu auf dem Markt ist Wasser, das mit Sauerstoff versetzt ist. Die Hersteller fügen dem Wasser bis zu 70 mg Sauerstoff zu, das sind rund 10-mal mehr, als normales Leitungswasser enthält. Das Wasser wird vor allem gerne von Sportlern getrunken, denn durch die sportlichen Aktivitäten wird die Sauerstoffaufnahme erhöht. Das wiederum bedeutet, dass der Sportler mehr Leistung erbringen kann. Doch auch für Nichtsportler ist das Wasser gut, denn es stärkt das Immunsystem, optimiert den Stoffwechsel, fördert die Durchblutung, regt die Fettverdauung an und der Mensch ist belastbarer. Ebenfalls wird die antioxidative Kapazität erhöht.Der Sauerstoffgehalt im Wasser hängt von der Temperatur und dem atmosphärischen Druck ab. Sauerstoff wird unter Druck in das Wasser gebracht, das bedeutet, dass ein Teil des Sauerstoffs entweicht, wenn die Flasche geöffnet wird. Um den vollen Sauerstoffgehalt zu bekommen, sollte die Flasche zügig leer getrunken werden. Viele Personen berichten, dass sie sich tatsächlich leistungsfähiger, ausgeglichener und gesünder fühlen, seit sie regelmäßig Sauerstoffwasser trinken. Das sind jedoch Einzelfälle, bislang ließ sich der Effekt nicht wiederholen. Wissenschaftlich ist die Wirkung des Sauerstoffwassers jedoch nicht bestätigt.Der Mensch nimmt den Sauerstoff über die Lunge auf. Es ist nicht erwiesen, dass das Blut mehr Sauerstoff enthält, wenn man Sauerstoffwasser trinkt. Es hilft mehr, so sagen Ärzte, wenn man nach draußen geht und mehrmals tief durchatmet. Das Sauerstoffwasser ist ebenso teurer als herkömmliches Wasser. Die billigste Flasche des hochgepriesenen Wassers kostet etwa 65 Cent, die teuerste mehr als 4 Euro pro Liter. Generell reicht es, wenn man zwischen 1,5 und 2 Liter Flüssigkeit pro Tag zu sich nimmt. Das kann in Form von Wasser, Fruchtschorlen oder ungesüßten Tees geschehen. Der Körper braucht genügend Flüssigkeit, um den Kreislauf und den Stoffwechsel in Gang zu halten. Es muss jedoch nicht teures Sauerstoffwasser sein.