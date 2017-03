Rumpfmuskeltraining schützt vor Schäden

Wer seinen Lebensstil gesund und körperbewusst gestalten möchte, der muss auch den Rumpf trainieren. Dabei wird die Bauch- und Rückenmuskulatur gestärkt. Besonders greift das Rumpftraining auf die tief liegende Bauchmuskulatur. Diese umgeben die Taille und dienen als Gewichthebergürtel. Diese Muskeln müssen besonders gut trainiert werden, da sie beim Heben von schweren Lasten beansprucht werden. Ein Rumpftraining ist mehr als nur Sit Ups und Chrunches. Durch das spezielle Training werden schneller Erfolge erzielt, als beim herkömmlichen Bauchtraining. Leider fehlt in vielen Workouts das Rumpftraining, daher sollte man seinen Rumpf ganz besonders gut trainieren.Ein trainierter Rumpf sieht nicht nur gut aus, er sorgt auch für eine hohe Leistungsfähigkeit und schützt vor Schäden an den Bandscheiben. Die Rumpfmuskeln kann man als eine Art Korsett sehen, das dafür sorgt, dass der Rücken aufrecht bleibt. Beschwerden werden dadurch langfristig verhindert. Das Rumpftraining bietet jedoch noch mehr Vorteile, so wird die Nervenverbindung zwischen Körper und Gehirn gestärkt. Generell wird das Körpergefühl verbessert, das wiederum erleichtert den Alltag und auch die Ausübung diverser Sportarten. Nur gestärkte Muskeln sorgen dafür, dass der Druck auf den unteren Rücken reduziert wird. Dadurch kann der Bewegungsradius ausgeschöpft werden, da Muskeln und Bänder dehnbarer werden.Auch die Atmung verbessert sich, wenn man regelmäßige Rumpfübungen durchführt. Durch die verbesserte Atmung wird die Sauerstoffaufnahme gesteigert, das wiederum führt zu einem erhöhten Energielevel. Gewichtheber legten sich noch vor einigen Jahren Ledergürtel um den Rumpf, um ihn die notwendige Stabilität zu geben und um den Druck, der auf der Wirbelsäule lastet, zu reduzieren. Inzwischen sind es nur noch wenige Sportler den Gurt anlegen, da ihr Rumpf durch regelmäßiges und gezieltes Training so gestärkt wurde, dass der Gurt überflüssig wurde. Viele Sportarten erfordern einen Rumpfeinsatz, so zum Beispiel der Slalomlauf beim Skifahren und auch beim Fußball, wo schnelle Richtungswechsel erforderlich sind. Es ist also für alle sinnvoll, ihren Rumpf zu trainieren.