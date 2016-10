Rumpf ist Trumpf

Gewissen Krankheiten kann man vorbeugen, indem man Sport betreibt. Wer regelmäßiges Ausdauertraining betreibt, dessen Herzinfarktrisiko sinkt um etwa 60 %. Sport schützt auch vor Bluthochdruck, Schlaganfall, Diabetes und verschiedenen Arten von Krebs. Sportwissenschaftler raten, dass man pro Woche mindestens 1.500 Kalorien zusätzlich verbrauchen sollte. Das entspricht etwa 3 Stunden Jogging im moderaten Tempo. Optimal wäre ein zusätzlicher Kalorienverbrauch von etwa 3.000. An 3 bis 4 Tagen pro Woche soll man Sport betreiben, um gesund zu bleiben. Zwischen den Sporttagen braucht der Körper einen Tag, um sich von der Anstrengung erholen zu können.Den benötigten Kalorienverbrauch kann sich jeder selbst ausrechnen. Je Kilo Körpergewicht sollten an 6 Tagen in der Woche je 7 Kalorien verbrannt werden. Die Errechnung sieht so aus: Körpergewicht x 6 Tage x 7 Kalorien. Bei einer Person, die 80 Kilo wiegt wären das 3.360 Kalorien, die zusätzlich durch Sport verbrannt werden sollen. Bezüglich der Sportart, die man betreiben möchte, sollte man mit seinem behandelnden Arzt sprechen, noch besser mit einem Sportmediziner. Es kommt auf den gesundheitlichen Zustand des Patienten an, welche Ausdauersport für ihn geeignet ist. Radfahren und Schwimmen sind Sportarten, die gelenksschonend sind.Vor allem ältere Menschen neigen dazu, öfter zu stürzen und sich dabei zu verletzen. Um die Mobilität bis ins hohe Alter aufrechtzuerhalten, sollte man so früh wie nur möglich mit Sport beginnen. Es ist nie zu spät, mit Sport zu beginnen, ist man allerdings schon etwas älter, sollte der Arzt ein Trainingsprogramm empfehlen. Ideale Sportarten für die ältere Generation sind Radfahren, Walking oder Schwimmen. In der heutigen Zeit leiden viele an Problemen mit der Wirbelsäule. Gezielt gewählte Sportarten können dazu beitragen, dass der Stützapparat gestärkt wird, Schmerzen werden gelindert. Dadurch können Schmerzmittel reduziert oder sogar ganz weggelassen werden. Auch Diabetiker können durch Sport ihren Blutzucker senken, somit kann die Insulingabe verringert werden.