Rückenschwimmen - stabilisiert die Wirbelsäule

Das Rückenschwimmen gehört zu den 4 Schwimmarten eines Wettkampfs. Bei diesem Schwimmstil können höhere Geschwindigkeiten erreicht werden, als bei allen anderen Schwimmstilen. Für Anfänger ist das eine einfache Art, auf den Rücken zu schwimmen, da der Körper auf dem Wasser aufliegt und so genug Auftrieb gibt. Ebenfalls ragt das Gesicht aus dem Wasser, der Schwimmer bekommt besser Luft. Personen, die Probleme mit der Wirbelsäule haben, sollten lieber Rückenschwimmen, vor allem wenn sie weite Strecken zurücklegen möchten. Rückenschwimmen ist schonender für die Wirbelsäule.Durch das Rückenschwimmen tut man seinem Körper Gutes. Man stärkt das Herz-Kreislaufsystem, fördert die Durchblutung und trainiert auf sanfte Weise verschiedene Muskelgruppen. Sieht man einem Rückenschwimmer zu, merkt man, dass die Muskulatur in den Armen und Beinen stark beansprucht wird. Die Arme sorgen für den notwendigen Vorschub, wobei die Beine zusätzlich zur Stabilisierung des Körpers eingesetzt werden. Bei den Beinschlägen werden hauptsächlich die Oberschenkel eingesetzt. Die Bewegung wird aus der Hüfte aus gemacht. Der Unterschenkel wird nur ganz kurz eingesetzt, dabei werden die Muskeln, die am Fuß liegen, eingesetzt.Muskeln, in dem Bereich des Nackens, der Schultern, des Bauches und der Brust werden beim Rückenschwimmen ebenfalls beansprucht und damit gestärkt. Personen, die an Verspannungen in diesem Bereich leiden, sollten regelmäßig rückenschwimmen. Oft fällt es schwer, Arm- und Beinarbeit beim Rückenschwimmen zu koordinieren. Wer mit diesen Problemen zu kämpfen hat, sollte erst einmal einige Übungen am Beckenrand durchführen. Für den Gleichzug taucht man beide Arme zugleich hinter den Kopf in das Wasser. Zug- und Druckbewegung werden zugleich durchgeführt. Beim Rückenschwimmen ist es wichtig, dass der Beinschlag symmetrisch durchgeführt wird. Um den Beinschlag zu verbessern, werden die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Das Becken sollte beim Rückenschwimmen nicht zu tief im Wasser sein. Hat man das geschafft, probiert man einige Bahnen zu schwimmen, ohne dabei die Hände zu verwenden. Man bekommt durch die Übung ein sicheres Gefühl für das Rückenschwimmen.