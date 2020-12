RüCKENTRAINING

Rückenschmerzen was tun - Übungen

Einseitige Belastungen wie tägliches, stundenlanges Sitzen sind oft Ursache für Verspannungen und Rückenschmerzen. Durch tägliche Übungen kann man sich selbst den Rücken stärken und neuen Schmerzen vorbeugen. Dabei ist allerdings immer darauf zu achten, sich nicht zu überanstrengen. Wenn es ein wenig im Rücken zieht, ist das ein Zeichen dafür, dass die Muskulatur gefordert wird, was als positiv zu werten ist. Niemals aber sollte der Rücken mit Schmerzen reagieren.Eine Decke oder Gymnastikmatte ist als Unterlage für die Übungen zu empfehlen. Beim Vierfüßler-Stand kniet man sich auf die Unterlage und stellt die Hände so auf den Boden, dass die Finger nach vorne zeigen. Der Rücken bildet eine gerade Linie. Man spannt Bauch und Po etwas an und atmet ruhig. Nun hebt man das rechte Bein nach hinten soweit hoch, bis es eine gerade, zum Rücken parallele Linie bildet. Dabei zieht man die rechte Fersenspitze an und hält das Bein in dieser Position zehn bis fünfzehn Sekunden. Dreimal auf jeder Seite ausführen.Für die folgende Dehnungsübung setzt man sich mit geöffneten Beinen auf den Boden. Man beugt den Oberkörper derart vor, dass er möglichst zwischen den Oberschenkeln zu liegen kommt. Die Arme legt man nach vorne parallel zu den Beinen ab. Mit den Fingerspitzen versucht man nun, sich weiter nach vorne zu ziehen, um die Dehnung zu verstärken. Man wiederholt diese Übung zwei- bis dreimal und behält den Oberkörper jeweils für zehn bis zwanzig Sekunden im gedehnten Zustand. Sobald es schmerzt, die Übung sofort abbrechen.Beim Beckenlift legt man sich auf den Rücken. Dann hebt man den Po soweit hoch, dass Schultern, Hüfte und Oberschenkel auf einer Linie liegen. In dieser Stellung bleibt man zehn bis fünfzehn Sekunden und wiederholt die Übung sechsmal. Eine Steigerung der Übung besteht darin, ein Bein anzuheben, bis es sich in der Verlängerung der Körperlinie befindet. In diesem Fall wechselt man jeweils bei den Wiederholungen das Bein.