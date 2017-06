Rudersport mit Tradition

Rudern ist eine Sportart, die schon seit Jahrhunderten Tradition hat. Schon der Antike wurde gerudert, das beweisen Abbildungen von rudernden Personen. Da die alten Griechen vom Wind am Meer abhängig waren, wurde gerudert, wenn die Windverhältnisse nicht passten. Bevor die Dampfmaschine oder der Dieselmotor erfunden wurde, ruderte man mit Galeeren. In ihnen saßen die Ruderer in mehreren Reihen. Diese Arbeit wurde von Sklaven durchgeführt. Als Sport wurde das Rudern im 18. Jahrhundert anerkannt. Die erste Ruderregatta fand im Jahr 1775 auf der Themse statt. Diese Regatta prägte den Sport und noch heute werden jährlich Rennen mit dem Ruder-Achter zwischen Cambridge und Oxford durchgeführt. Das Boat Race ist das berühmteste Rennen der Welt.Beim Rudern gibt es verschieden Arten von Booten. Im Breitensport werden die sogenannten Gigs verwendet. Die Bootsklassen werden mit den Buchstaben A bis E bezeichnet. Je nach verwendetem Material sind die Boote leichter oder schwerer. Die häufigsten Bauweisen bei Booten sind die Schalen- und Klingerbauweise. Bekannt sind auch die Skull- und die Riemenboote. Bei einigen Booten bewegt sich der Sitz auf Rollen, die in Längsrichtung des Bootes angebracht sind. Der Ruderer nutzt die Kraft seiner Beine, damit er den Vortrieb effektiv ausnutzen kann. Möchte man im mit dem Rudern beginnen, sollte man einen Kurs absolvieren. Der Trainer bringt dem Sportler bei, wie er das Boot richtig steuert.Bevor man eine Ruderfahrt antritt, muss die Vollständigkeit und Sicherheit des Bootes überprüft werden. Es muss eine Rettungsleine im Boot sein. Sollte das Boot längere Zeit nicht mehr benutzt worden sein, muss es auf seine Dichtheit überprüft werden. Eine Schwimmweste sollte beim Rudern unbedingt angelegt werden, das gilt auch für gute Schwimmer. Ebenfalls ist die Atemtechnik wichtig. Im Kurs lernt man auch, wie man Beine und Arme ergonomisch einsetzt. Auch wenn man hin und wieder ins Wasser fällt, sollte man sich auf keinen Fall entmutigen lassen. Ein Ruderausflug auf einem Fluss oder See ist ein besonderes Erlebnis.