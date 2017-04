HAGEBUTTE/ROSE

Rosenöl - Teuere Essenz

Keine Liebeserklärung wird ohne diese Pflanze gemacht und sei es nur imaginär: Die Rose, als Königin aller Blumen, birgt jedoch noch weitaus mehr als nur eine Romantik und äußere Schönheit in sich. Ihre Essenz, das Rosenöl, zählt mit zu den teuersten Ölen und ermöglicht dank einer riesigen Vielfalt an Inhaltsstoffen gleichsam eine sehr breit gefächerte Verwendung im Sinne der Gesundheit und Schönheit.Die Rosenölgewinnung ist ein aufwändiges Verfahren der Destillation der feinen Rosenblüten und so verwundert es denn auch kaum, dass reines und folglich 100% natürliches Rosenöl seinen Preis hat. Doch dieser Preis wird nicht nur mit einem betörenden Duft belohnt, sondern weitaus mehr mit gesunden und pflegenden Komponenten, denn das komplexe Öl der Rosen enthält rund 400 verschiedene chemische Verbindungen, von denen wiederum nur ein Bruchteil bislang eine Entschlüsselung finden konnten.Aufgrund der Wirksamkeit des Rosenöls, die zudem auf einer sehr milden Zusammensetzung basiert, lässt sich das Öl in jedem Alter im Sinne der körperlichen und seelischen Gesundheit zum Einsatz bringen. Die Rosenölessenz erweist sich in ihren Eigenschaften als antidepressiv sowie hormonausgleichend und erlaubt eine milde Pflege der Haut. Hinsichtlich der besonderen Eigenschaften, wird das Rosenöl besonders häufig bei Frauenbeschwerden eingesetzt, da bereits nur wenige Tropfen des ätherischen Öls eine positive Auswirkung auf eine gestresste Psycho sowie viele typisch weibliche Beschwerden ausüben können.Entkrampfend bei Regelbeschwerden, ausgleichend bei hormonellen Schwankungen und den damit eingehenden Stimmungstiefs oder im Sinne einer positiven Beeinflussung bei einer stressbedingten Impotenz und Frigidität sowie eines tonisierenden Effekts auf das Nervensystem-Rosenöl kann als ein hervorragendes natürliches Mittel eine sanfte Unterstützung bieten. Wobei an dieser Stelle betont werden muss, dass damit die Einsatzfelder für diese wertvolle Essenz noch lange kein Ende finden. In der Kombination mit einem hochwertigen Basisöl, lässt sich mit dem Rosenöl selbst eine sehr trockene, empfindliche Haut betörend mild pflegen, in Form von Rosenhonig das kindliche Zahnen erleichtern und die Seele in ihrer Ausbalancierung unterstützen.Damit man die vollkommene Wirkung des Rosenöls erfahren kann, lohnt es sich auf Qualität zu achten, die zwar nicht unter die herkömmliche Kategorie billig fällt, jedoch angesichts des sparsamen Gebrauchs eines reinen Öls doppelten Gewinn bedeutet. Unter dem Aspekt der Gesundheit betrachtet, heißt das folgerichtig, dass im Sinne der Heilungseffekt das reine Rosenöl zu einem durchschnittlichen Preis von rund 25 Euro je Milliliter gewählt werden sollte, das allerdings aufgrund der hohen Konzentration seine hilfreiche Wirkung gewiss nicht außen vor lassen wird.Quelle: Miomedi